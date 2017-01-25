فيون يندد بحملة قذرة ضده

انتقد تقريرا صحفيا يمس زوجته

قال فرنسوا فيون، المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية أمس، إنه غضب بشدة من تقرير صحفي يتحدث عن تلقي زوجته أجرا عن عمل لم تقم به، واعتبره دليلا على حملة “قذرة” ضده.

كتبت صحيفة لوكانار انشيان الأسبوعية الساخرة، أن بينيلوب فيون تقاضت أجرا بلغ 600 ألف يورو (644700 دولار) من صاحب عمل، باعتبارها مساعدة برلمانية له، وبعد ذلك لمن حل محله كنائب بالجمعية الوطنية، ومقابل العمل في صحيفة ثقافية، لكن ليس هناك أي دليل على أنها قامت بأي من هذه الأعمال فعلا.

ولا يجرم القانون في فرنسا توظيف البرلمانيين لأفراد أسرهم في مكاتبهم، لكن المزاعم المتعلقة بحصول زوجة فيون المولودة في بريطانيا على أجر مقابل عمل لم تقم به -وهي التهمة التي لم يرد عليها فيون بشكل مباشر- قد تضر بحملته، في وقت يكتسب فيه السباق نحو الرئاسة زخما.

وقال فيون، وهو رئيس وزراء محافظ سابق يخوض انتخابات الرئـــــاسة المقررة يومي 23 أفريل والسابع من ماي عن حزب الجمهوريين للصحفيين في بوردو “أنا مستاء من الازدراء وكراهية النساء المتضمنة في المقال.”وأضاف فيون البالغ من العمر 62 عاما “أرى أن موسم القذارة قد بدأ.”ورغم أن فيون هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات ماي، لكنه يواجه تحــــديا قويا من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وربمـــــا من المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون.وفي وقت سابق أمس، قال وزير الداخلية الاشتراكي برونو لورو، إن المزاعم خطيرة وتتطلب توضيحا من فيون.وحثّ رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس -الذي يأمل أيضا في يل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة- فيون على توضيح موقفه من الأمر.وقال فالس لراديو فرانس انتر “لا يمكن أن تكون مرشح الأمانة والشفافية ولا ترد.”

وكالات