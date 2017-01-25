آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:34 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

فيون يندد بحملة قذرة ضده

يناير 25, 2017 دولي 0

فيون يندد بحملة قذرة ضده

انتقد تقريرا صحفيا يمس زوجته

قال فرنسوا فيون، المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية أمس، إنه غضب بشدة من تقرير صحفي يتحدث عن تلقي زوجته أجرا عن عمل لم تقم به، واعتبره دليلا على حملة “قذرة” ضده.

كتبت صحيفة لوكانار انشيان الأسبوعية الساخرة، أن بينيلوب فيون تقاضت أجرا بلغ 600 ألف يورو (644700 دولار) من صاحب عمل، باعتبارها مساعدة برلمانية له، وبعد ذلك لمن حل محله كنائب بالجمعية الوطنية، ومقابل العمل في صحيفة ثقافية، لكن ليس هناك أي دليل على أنها قامت بأي من هذه الأعمال فعلا.
ولا يجرم القانون في فرنسا توظيف البرلمانيين لأفراد أسرهم في مكاتبهم، لكن المزاعم المتعلقة بحصول زوجة فيون المولودة في بريطانيا على أجر مقابل عمل لم تقم به -وهي التهمة التي لم يرد عليها فيون بشكل مباشر- قد تضر بحملته، في وقت يكتسب فيه السباق نحو الرئاسة زخما.
وقال فيون، وهو رئيس وزراء محافظ سابق يخوض انتخابات الرئـــــاسة المقررة يومي 23 أفريل والسابع من ماي عن حزب الجمهوريين للصحفيين في بوردو “أنا مستاء من الازدراء وكراهية النساء المتضمنة في المقال.”وأضاف فيون البالغ من العمر 62 عاما “أرى أن موسم القذارة قد بدأ.”ورغم أن فيون هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات ماي، لكنه يواجه تحــــديا قويا من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وربمـــــا من المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون.وفي وقت سابق أمس، قال وزير الداخلية الاشتراكي برونو لورو، إن المزاعم خطيرة وتتطلب توضيحا من فيون.وحثّ رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس -الذي يأمل أيضا في يل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة- فيون على توضيح موقفه من الأمر.وقال فالس لراديو فرانس انتر “لا يمكن أن تكون مرشح الأمانة والشفافية ولا ترد.”

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 24, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017

همسات

طريـــق بطـــئ!

طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 0

بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
اقرأ المزيد
أيــــن نــــواب المسيلـــــة؟

أيــــن نــــواب...

يناير 25, 2017 0

ســــوق ليــــس للتســـــوق!

ســــوق ليــــس...

يناير 25, 2017 0

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

زوخ وبركة سيدي عبد الرحمان

يناير 25, 2017 0

بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة برازافيل

بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله...

يناير 25, 2017 0

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

الجزائر تتذيل الترتيب في...

يناير 24, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  