فيروس يساعد على استعادة السمع

أبحاث جديدة تكشف:

استخدم مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، تقنية حقن جينات جديدة لمساعدة الحيوانات على استعادة سمعهم، ولكن شدد العلماء على أن تطبيق هذه التقنية يجب أن يمر عليه عدد من السنوات ليتم تطبيقه على البشر، وذلك وفقاً لما نشره موقع „Foxnews”.

خضعت للدراسة الفئران التي تعاني من خلل في وظائف خلايا شعيرات الأذن، وحقن الباحثون الفئران بالفيروس المرتبط بالغدة (AVV)مع الجينات المفقودة في الأذن الداخلية للفئران وذلك بعد فترة قصيرة من الولادة.

وجد الباحثون أن بعد شهر واحد من العلاج كان 9 من كل 12 فأرا بدأوا يستعيدون تدريجياً قدرتهم السمعية فاستطاعوا أن يسمعوا صوت التصفيق بصوت عالٍ (هذا شكل تقليدي لاختبارات السمع الذي يستخدمه الأطباء).

كما وجد الباحثون أن 4 من الفئران استطاعوا أن يسمعوا المحادثات التي تمت بصوت عالٍ في أحد المطاعم والتي كانت بمعدل يتراوح ما بين 70 إلى 80 ديسيبل.

وقال الباحثون إن الفئران التي تعاني من تلف أو فقدان شعيرات الأذن تشهد تشوهات في شعورها بالتوازن وأظهرت الفئران التي عولجت في هذه الدراسة تحسناً كبيراً فيما يخص الشعور بالتوازن مقارنة بالفئران التي لم تخضع للعلاج.

وأوضحت الدراسة أن تقنية ضخ الجينات تمكنت من الوصول إلى خلايا الشعيرات وأجهزة الاستشعار الحساسة في الأذن الداخلية التي التقطت الأصوات التي تحولت إلى إشارات عصبية للسمع والتوازن.

قال فريق البحث في بيان صحفي إن هذه التقنية ستكون جاهزة للاستخدام البشري في وقت قريب، الذي قد يعالج عدد كبير من القضايا السمعية سواء كانت مشاكل وراثية أو مشاكل مكتسبة، كما أشاروا إلى أن 1 من كل 1000 طفل يعانون من ضعف السمع وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

… والخضر والفواكه الغنية بفيتامين “أ“ تبعد شبح الزهايمر

كشفت دراسة بريطانية حديثة النقاب عن أن تناول خمس حصص يوميا من الخضروات والفاكهة يمكن أن يساعد في الوقاية من الزهايمر عند التقدم في العمر، وذلك بعد أن وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين (أ) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وذكرت صحيفة „ديلي تلغراف“ البريطانية أن الباحثين راقبوا أكثر من 300 شخص مسن في الصين واكتشفوا أن من يتمتع منهم بمعدلات مرتفعة من فيتامين (أ) قلت لديهم بنسبة 60 بالمائة فرص الإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن 75 بالمائة من الذين يعانون من نقص متوسط أو حاد في معدلات فيتامين (أ) عانوا من ضعف في الإدراك، مقارنة بنسبة 47 بالمائة فقط ممن ظهرت معدلات الفيتامين طبيعية لديهم.

ويوجد فيتامين (أ) في الفاكهة والخضروات مثل الجزر والبروكلي والخوخ والأفوكادو إلى جانب الأسماك والكبد.

وفي جانب آخر من الدراسة، وجد الباحثون أن فئران التجارب ممن كان لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين منذ الولادة تطور لديهم المزيد من مادة الأميلويد، وهي مادة لزجة تتراكم في أدمغة مرضى الزهايمر وتمنع خلايا المخ من التواصل.

وخلص الباحثون إلى أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو الطريقة الأفضل لضمان وجود معدلات ملائمة من فيتامين (أ) بالجسم وإبعاد شبح الزهايمر.

ويعد مرض خرف الشيخوخة – الزَهايْمَر، من أكثر الأمراض شيوعاً وإثارة للقلق مع تقدم الناس في السن، خاصة في غياب أي عقار شافٍ للقضاء عليه، والسيطرة على عملية التدمير التي يسببها للذاكرة، هذا وتقدر جمعية (الزهايمر الأمريكية)، أن هناك قرابة أربعة ملايين أمريكي مصاب بالمرض، مع احتمال تصاعد العدد، كما تتوقع هذه الجمعية، أن يصل العدد إلى 14 مليون مصاب في أمريكا في منتصف القرن الحالي، في حال لم يتم إيجاد علاج له.



وكالات