“فورد” تكـــشف عــــن تفــــاصيل “جي تي” 2017

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 8:03 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
“فورد جي تي” الجديدة كليا 2017، هي سيارة رياضية خارقة تأتي بأداء هائل وأحدث التكنولوجيات، ومؤخرًا قامت صانعة السيارات الأمريكية بنشر فيديو يسلّط الضوء على الأنساق الخمسة الجديدة التي حصدتها.
قد حصلت على مجموعة متكاملة جديدة من الأدوات وقياسات العدادات لتكونا جزءًا من نظام متكامل يسمى بالكتلة الرقمية، وهي تحتوي على عديد من البرامج لإبقاء السيارة فعّالة وتحت السيطرة على المسارات..
والجي تي عدادات قياساتها بشاشة 10 إنش لأنساق القيادة الخمس المختلفة، لضمان السهولة والراحة والأمان في قيادتها، والنّسق الأول عادي قياسي وفيه تكون المعلومات مختصرة وهادفة كالسرعة واختيار الجير، الوقود ودرجة الحرارة، عدد دورات السيارة.
النّسق الثاني “وات” للأراضي الرّطبة وهو مشابه للوضع القياسي تمامًا إلا أنّه مرسوم على الشاشة باللون الأزرق لتذكير السائق أنه يسير على أرض رطبة ليحذر من رفع سرعته..
النّسق الثالث Sport الرياضي، وفيه تظهر المعلومات التي لها الأولوية ففي مركز الشاشة يُرى اختيار الجير، والسرعة على اليمين، ومعلومات الشاشة ككل تكتسي باللون البرتقالي.
النّسق الرابع هو “تراك” للمضمار، وهو بخلفية سوداء وكتابة حمراء لتكون الرسومات والنص على أعلى درجات الوضوح لضمان رؤية العين لها بيُسر على السرعات العالية، ويظهر اختيار الجير والسرعة بشكل بارز، بينما درجة الحرارة سائل التبريد وضغط الزيت ودرجة حرارة الزيت ومستوى الوقود واضحون كنسب مئوية في أسفل يمين الشاشة.
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