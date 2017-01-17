“فهود“ الغابون تسعى لالتهام “خيول بوركينافاسـو“

في مواجهــــــة محفوفــــــة بالمخاطـــــــر

يدرك منتخب الغابون، مع سقوطه في فخ التعادل مع غينيا بيساو بالمباراة الافتتاحية، أن صراع التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، سيستمر للثانية الأخيرة من مباراتي الجولة الثالثة.

لكن المنتخب الغابوني „الفهود“، الذي تستضيف بلاده هذه النسخة من البطولة، يعي تمامًا أن أي نتيجة سوى الفوز على منتخب بوركينافاسو، اليوم الأربعاء، ستضع فرص أصحاب الأرض، في مهب الريح. وقد يخرج منتخب الغابون، صفر اليدين بشكل كبير من المنافسة على التأهل للدور الثاني، إذا خسر مباراته اليوم أمام بوركينافاسو، خاصة وأن مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الكاميرون، ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر.

وسيخوض المنتخب الغابوني، المباراة بشعار „أكون أو لا أكون“، ويدرك أنه لا مجال للتفريط في أي نقطة إذا أراد العبور للدور الثاني بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية فقط، في تاريخ مشاركاته بالبطولة. لكن مهمة الغابون لن تكون سهلة، بعد المستوى الذي ظهر به الخيول أمام الكاميرون، الذي أكد أن الفريق سينافس بقوة على إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني، وهو ما يضاعف من صعوبة مهمة أصحاب الأرض.

وينتظر الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب الغابون، ردة فعل قوية من لاعبيه خلال المباراة، بعدما أهدر اللاعبون نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته بالبطولة، كما فشل في تقديم الأداء المقنع لجماهيره. وسيكون الفريق بحاجة لتقديم أداء مغاير لما كان عليه في المباراة الافتتاحية، وتحقيق فوز مقنع على الخيول من أجل استعادة ثقة الجماهير، التي سيكون في أشد الحاجة إليها أيضًا خلال المباراة الثالثة أمام نظيره الكاميروني.

ويتطلع المنتخب الغابوني، لهز شباك بوركينافاسو مبكرًا، لأن إهدار الفرص تباعًا سيمنح الثقة للخيول، وقد يعرض المرمى الغابوني لخطورة فائقة الذي اهتز في وقت قاتل بالمباراة الافتتاحية أمام منتخب غينيا بيساو.

ومن المؤكد أن كاماتشو تعرف الآن على مستوى لاعبيه بشكل كبير، بعدما حرمته الظروف من التعرف عليهم بشكل أفضل بالمباريات الرسمية، حيث تولى مسؤولية تدريب الفريق قبل بداية البطولة بنحو 6 أسابيع فحسب.

وينتظر أن يلجأ كاماتشو لتعديل خطة اللعب، بعدما أظهرت المباراة الافتتاحية، أن الاعتماد بشكل أساسي على النجم بيير إيمريك أوباميانغ، يمثل خطأ فادحًا نظرًا للرقابة الصارمة التي يفرضها المنافسون عليه.

في المقابل، يتطلع منتخب بوركينا للنقاط الثلاث، ويرى لاعبو الفريق أن الفوز على الغابون، لن يكون مفاجأة ولن يكون مهمة صعبة إذا نجح الفريق في التخلص من الضغوط التي تشكلها جماهير الغابون.

وكان المنتخب البوركيني قد أظهر إمكانياته العالية، كما أكد قدراته الذهنية وارتفاع روحه المعنوية والقتالية من خلال تحويل تأخره أمام الكاميرون إلى تعادل مستحق، بل أن الفريق كان بإمكانه تحقيق الفوز“.

ويتمتع منتخب بوركينافاسو بخبرة أكبر كثيرًا من منتخب غينيا بيساو، وهو ما يعطيه الأمل والحافز لتحقيق الفوز على المنتخب الغابوني في عقر داره.

ويحظى البرتغالي باولو دوارتي، مدرب الفريق بمعرفة أكثر بإمكانيات لاعبيه، حيث تولى مهمة تدريب الفريق في وقت مبكر إضافة لمعرفته الجيدة بالمنتخب الغابوني، حيث سبق له تدريب الفريق بين „2012 – 2013“. ومع رغبة كل من الفريقين في تحقيق الفوز، ينتظر أن تكون مباراة اليوم في غاية الإثارة وأن يخوضها الفريقان بأداء هجومي منذ الدقيقة الأولى.

ق.ر