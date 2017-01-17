فنان عراقي يصنع نسخا مصغرة لآثار بلده

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 6:23 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
دمرها تنظيم “داعش” الإرهابي
بينما تحارب القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من قبضة داعش، وفي استوديو صغير يستخدم فنان في مدينة أربيل القريبة الطمي ليصنع نسخا من الآثار الأشورية التي دمرها التنظيم. نينوس ثابت (18 عاما) درس الفن في جامعة الموصل ويصنع نسخا مصغرة من تماثيل دمرها المتشددون حين اجتاحوا مدينة نمرود الأشورية التي يمتد تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام وتقع إلى الجنوب من الموصل وكان ذلك قبل عامين ونصف العام.
وكانت نمرود ذات يوم عاصمة لإمبراطورية غطت أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط القديم وهي واحدة من عدة مواقع أثرية نهبها مقاتلو داعش وخربوها حين سيطروا على أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق ، سوريا عام 2014. من بين التماثيل الثيران المجنحة ذات الوجوه البشرية التي تعرف باسم لاماسو ورأس برونزي للملك سرجون الأكدي.ونشر التنظيم المتشدد لقطات فيديو العام الماضي أظهرت مقاتليه وهم يدمرون بالجرافات وينسفون جداريات.
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