فلاحو “شرطيوة” يطالبون بالكهرباء الريفية

طبلدية برج زمورة

يطالب الفلاحون بمنطقة “شرطيوة” التابعة إقليميا إلى بلدية برج زمورة الواقعة بالجهة الشمالية من ولاية برج بوعريريج بالكهرباء، حيث تزخر المنطقة بأراضي فلاحية واسعة والتي يعتمد عليها الكثير من القاطنين بها على النشاط الفلاحي، إلا أن غياب هذه المادة الحيوية حال دون ذلك ويجدون عراقيل كثيرة لتشغيل المحركات لاستخراج المياه لسقي محاصيلهم وشرب مواشيهم.

المواطنون في هذه المنطقة يطالبون بتوصيل الكهرباء، ويؤكدون أنهم طرقوا جميع الأبواب واتصلوا بكل السلطات المحلية ممثلة في رئيس دائرة برج زمورة ورئيس بلديتهم ومصالح الفلاحة، ورغم الوعود الكثيرة التي تلقوها لتلبية مطالبهم، ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع، ففي كل مرة تحضر لجنة لمعاينة المنطقة لإيهامهم بدراسة جدوى للمشروع، حتى هجر كثير من السكان هذه المنطقة، وتركوا وراءهم أراضيهم بسبب تماطل المسؤولين في التكفل بانشغالهم، وما يحز في أنفسهم أنه يتم إيصال الكهرباء لأشخاص آخرين في مناطق مجاورة وهو ما اعتبره هؤلاء تمييزا كبيرا في حقهم وحق أراضيهم التي طالها الجفاف وأصبحت بورا غير صالحة للزراعة.

في هذا الصدد، علمت “وقت الجزائر” أن السلطات الولائية والمحلية على علم بالمطلب المطروح وهي تسعى إلى تلبية هذا المطلب من أجل إيصال الكهرباء الريفية لأصحاب الأراضي الفلاحية بمنطقة “شرطيوة” لممارسة أنشطتهم في ظروف مريحة قصد البقاء في الريف لخدمة أرض الأجداد.



إعداد/رضوان عثماني