آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 9:35 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

يناير 02, 2017 همسات 0

فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل المسافرين بالخروبة، مادة للتنكيت والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستحالة إيجاد أسد بهذين اللونين في الطبيعة، بين من وصفه بـ«الفراشة” ووصف من تكلف باللونين بـ«قلة الذوق” و«عدم المسؤولية” و«المهزلة”.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016

همسات

فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

يناير 02, 2017 0

شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل...
اقرأ المزيد
سهيلـــة بن لشهب تعتلي عـــرش “تويتـــــر”

سهيلـــة بن لشهب تعتلي...

يناير 02, 2017 0

سلال عند ضريح سيدي أمحمد بن عودة

سلال عند ضريح سيدي أمحمد بن...

يناير 02, 2017 0

جزائريون محتجـزون في تونس

جزائريون محتجـزون في تونس

يناير 01, 2017 0

سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

سلفـي وأسعــار الوقــود...

يناير 01, 2017 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

المساواة تغيب في بطاقة...

يناير 01, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  