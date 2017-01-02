فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 9:35 مساءً
يناير 02, 2017 Wakteldjazair همسات 0
شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل المسافرين بالخروبة، مادة للتنكيت والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستحالة إيجاد أسد بهذين اللونين في الطبيعة، بين من وصفه بـ«الفراشة” ووصف من تكلف باللونين بـ«قلة الذوق” و«عدم المسؤولية” و«المهزلة”.
يناير 02, 2017 0شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل...
يناير 02, 2017 0
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