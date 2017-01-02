فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل المسافرين بالخروبة، مادة للتنكيت والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستحالة إيجاد أسد بهذين اللونين في الطبيعة، بين من وصفه بـ«الفراشة” ووصف من تكلف باللونين بـ«قلة الذوق” و«عدم المسؤولية” و«المهزلة”.