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فـرحة تتحـول إلى كابـوس

يناير 28, 2017 أخبار محلية 0

فـرحة تتحـول إلى كابـوس

حصة 150 مسكن ترقوي مدعم بعين ولمان بسطيف

يؤكد ملف حصة 150 مسكن ترقوي مدعم بعين ولمان جنوب سطيف، بصراحة أحد الصور الحيّة لتقاعس المسؤولين في تحريك عجلة قطاع السكن بالولاية، والتي يبدو أنها توقفت منذ رحيل الوالي السابق، نور الدين بدوي الذي ترك خلفه إرثا سكنيا كبيرا لم يقع في أيادي آمنة.
ورغم أن المستفيدين هم مواطنون من الدرجة الثانية، وبالتالي لا خزينة الدولة استفادت من هذا التأخر، ولا المواطن “الغلبان” هو الآخر أمّن سقفا لأولاده، وظلت استفادته على الورق فقط، وكلما طالب هذا المواطن بحقه سلّطت عليه أبشع أنواع التماطل والمكر.
ظلت ملفات هؤلاء تراوح مكانها، وبعد ولادة قيصرية، تم استدعاؤهم في مارس 2015 لترسيم استفادتهم من السكن “الحلم”، وبالموازاة كانت السكنات قائمة والأشغال تشرف عن الانتهاء، ولم يبق سوى خطوة قصيرة جدا لاستكمال فرحة المستفيدين، خاصة أنهم سددوا مبلغ 100 مليون سنتيم كشطر أول وسط أجواء يطبعها التفاؤل، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، كما يقال، حيث تحولت فرحة هؤلاء إلى كابوس يلاحقهم، وسط تهرب للقائمين على الملف عن مسؤولياتهم، بدليل حجم الشكاوى لكل الأطراف المعنية بالملف من الدائرة إلى غاية خلية الاستماع لكن دون جدوى.
المرقون بدورهم انتهجوا أسلوب المراوغة من خلال ردودهم المتباينة، فتارة عائق نسبة الأشغال، وتارة أخرى عراقيل إدارية، ليتبين بعد رحلة تمحيص وتنقيب طويلة أن العائق الرئيسي هو أن العقار المخصص لتوطين هذه الحصة لم تتم بعد تسوية وضعيته القانونية من طرف مصالح أملاك الدولة بالولاية، ومنه ظهر الخيط الأبيض من الأسود أن أطرافا في الإدارة تعرقل الكثير من المشاريع السكنية المنتهية الأشغال بها بنسبة 100/100 لأتفه التفاصيل!
وتكشف هذه الحصة أيضا عن وجود خطأ في الإجراءات فكيف يباشر المرقون الأشغال وينهونها دون تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي حينها تستطيع المصالح التقنية البلدية منحه رخصة البناء ولواحقه؟


سليم. خ

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