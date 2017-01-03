فضـاء ترفيـه دون موقـف!

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair همسات 0
بالرغم من فتح فضاء للتسلية والترفيه ببلدية بن عكنون بالعاصمة بمحاذاة المركب الأولمبي محمد بوضياف بملعب 5 جويلية، إلا أن المواطنون يجدون صعوبة في ركن سياراتهم، حيث يضطرون لتركها بممر الاستعجالات بالطريق، معرضين حياتهم إلى الخطر، حيث كان من الأجدر على مصالح ولاية الجزائر إنجاز ممر علوي للراجلين للتنقل إلى الضفة الأخرى وترك المواطنين يركنون سياراتهم داخل الموقف الفارغ بالمركب وتجنيبهم الخطر.
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