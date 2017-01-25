“فزنا على كوت ديفوار بالذكاء وليس لدينا ما نخسره“

مدرب المنتخب المغربي رونار:

أبدى هيرفي رونار، المدير الفني للمنتخب المغربي، سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة بالغابون، مشيرا إلى أن الفريق سيلعب المباريات المقبلة بدون ضغوط.

وفاز منتخب الأسود على كوت ديفوار، بهدف دون رد في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويتأهل لملاقاة متصدر المجموعة الرابعة، التي تضم مصر وغانا ومالي وأوغندا.

وقال رونار، „كان يجب أن نثق في هذه المجموعة، رغم أن بعض اللاعبين تلقوا عدة انتقادات في معسكر العين، كما تعرضت بدوري لانتقادات بسبب إبعادي أحد اللاعبين“. وأضاف المدير الفني الفرنسي، أن أرضية الملعب لم تساعد اللاعبين، حيث عانوا كثيرا من سوء حالتها خلال المباريات. وتابع رونار „فنيا لم نكن جيدين والمنتخب الإيفواري تحكم نوعا ما في المباراة، لكننا تحلينا بالذكاء، وعرفنا كيف ننجح في الفوز“. وواصل رونار، الذي قاد منتخب الأفيال لتحقيق اللقب القاري في النسخة الماضية، „أحترم المنتخب الإيفواري، لكن بالنسبة لي وكمدرب للمغرب، أنا سعيد بهذا الإنجاز، الذي تحقق بعد 13عاما من الغياب عن الأدوار الاقصائية، الآن ستبدأ المنافسة من جديد وعلينا احترام كل الخصوم المقبلة“. وحول ما إذا كان يخطط للمنافسة على اللقب، قال „بصراحة عندما ترى منتخب السنيغال، فإن الشك يراودني، وكذا الكاميرون أو غانا، لكننا سنلعب بدون ضغط، وليس لدينا ما نخسره، نريد الذهاب إلى أبعد نقطة وسنزعج الخصوم“.



ق.ر