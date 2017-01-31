فرنسـا تركـت 10 ملاييــن لغــم فـي الجزائـــر

تدمير 6000 لغم كان الجيش قد احتفظ بها للتدريب

كشف المقدم بن عثمان وهاب، أن الجيش لم يستفد من الخرائط المقدمة من فرنسا، باعتبار أنها جاءت جد متأخرة، مشيرا إلى تدمير 854.186 لغم، وتسليم 12417 هكتار من الأراضي المطهرة إلى السلطات المدنية منذ استئناف العملية سنة 2004، بينما قدر عدد الضحايا بـ 2470 ضحية مدني بسبب هذه الألغام بعد الاستقلال.

وأوضح أمس المقدم بن عثمان وهاب، خلال استضافته، بمنتدى يومية الشعب بالعاصمة، أن الاستعمار الفرنسي ترك 10 ملايين لغم بعد رحيله عن الجزائر، تتطلب 40 سنة من أجل القضاء عليها، مشيرا إلى أن الجزائر انطلقت في تدمير الألغام خلال المرحلة الأولى، التي كانت بين 1963 و1988، حيث وضعت أولوياتها تطبيق المادة 10 من الدستور الأول، التي تنص على إزالة كل مخلفات الاستعمار،، حيث شهدت الانطلاقة الحقيقية للقضاء على المناطق الملغمة، قصد إنهاء هذا الخطر المحدق، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي كلف بمهمة نزع الألغام على الحدود، بالرغم من أنه لا يملك أي خبرة في هذا ألمجال ويفتقد لخرائط ومخططات زرع الألغام من طرف فرنسا، إلا أنه تمكن من القضاء على 9 ملايين لغم منذ سنة 1963 لغم إلى غاية 2016.

كما أوضح المقدم ذاته، أن الجزائر استمرت في العملية بعد أن توقفت سنة 1989 بسبب العشرية السوداء،، حيث بلغت حصيلة تدمير الألغام في الفترة الثانية المحصورة بين سنتي 2004 و2016 حوالي 854.186 لغم، فيما تم استرجاع 12417 هكتار من الأراضي المطهرة والمسلمة للسلطات المدنية، مؤكدا بالمناسبة، على أن الهدف ليس فقط نزع الألغام فقط، ولكن أيضا القضاء على الأثر الفيزيائي، الذي تركته فرنسا،، حيث بلغ عدد ضحاياه بعد الاستقلال 2470 ضحية مدنية، و315 أرملة و427 من ذوي الحقوق.

وقال المقدم بن عثمان وهاب، إن عملية تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد انطلقت بإحصاء جميع الألغام الموجودة لدي الوحدات في مخازن المؤسسات المركزية والجهوية،، حيث تم في هذا الإطار إحصاء عدد 165080 لغم من عشرة طرازات مختلفة، فيما تقرر تدمير 150050 لغم والاحتفاظ بعدد 15030 لغم لأغراض تدريبية ليتم تخفيض العدد الى 6000 لغم.

وأشار ضيف الشعب، أن المخططات وخرائط الألغام، التي سلمتها فرنسا للجزائر سنة 2004، لم يستفد منها الجيش لأن هذه الألغام تغير مكانها بفعل العوامل الطبيعية،، حيث جاءت متأخرة جدا ولا فائدة لها في الميدان، مبرزا أن ما حققه الجيش في المرحلة الأولى كان أهم وأكثر دقة.

وفي نفس الشأن، تحدث المسؤول الأمني، عن انضمام الجزائر لاتفاقية “أوتاوا” “خطر استخدام ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها”،، حيث صادقت الجزائر عليها سنة 2001 وتم تفعيلها عام 2002، وتنص في مادتيها الرابعة والخامسة، على تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد، التي بحوزتها، والتطهير الكلي لأراضي التراب الوطني من كل تجهيزة متفجرة، الأمر، الذي جعل الجزائر مجبرة على تدمير حوالي 6000 لغم كان الجيش قد احتفظ بها من أجل التدريب، وهذا التزاما بالاتفاقية ذاتها، التي لم يمض عليها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية،، بحسب المقدم.

كما أشار أن التدمير الكامل للألغام تم عن طريق سحق الأجزاء الخشبية والبلاستكية للألغام، التي تحتوي علي هذه العناصر، كإذابة الأجسام المعدنية للألغام، أو التدمير بواسطة التفجير لكل أنظمة تشغيل الألغام، وكذا، جميع الألغام، التي لا يمكن فصل مكوناتها، موضحا أن الجزائر بهذه العملية تكون انتهت من الألغام في 1 ديسمبر 2016،، حيث بلغت حصيلتها العامة منذ استئناف العمليات في نوفمبر2004 حولي 854.186 لغم مدمر، وتحرير 12417 هكتار من الأراضي المطهرة والمسلمة الى السلطات المدنية.

الجدير بالذكر، أن عمليات نزع الألغام قد انتهت بصفة رسمية 16 فيفري 2011 بالناحية العسكرية الثالثة، يوم 3 جويلية 2016 بالناحية العسكرية الثانية، ويوم 1 ديسمبر 2016 بالناحية العسكرية الخامسة، وتعتبر الألغام المدمرة بعد، هذا، التاريخ ألغاما منعزلة مكتشفة خارج مسار خطي شال وموريس.



صبرينة دلومي