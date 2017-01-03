“فرنسا تتحمل مسؤولية عدم اعترافها بجرائمها بالجزائر”

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
في رسالة مفتوحة للرئيس هولاند، المناضل هنري بويو:
اعترف المناضل المناهض للعنصرية والاستعمار، هنري بويو، أمس، أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة، بعدم اعترافها لمجازرها المرتكبة بالجزائر خلال ثورة التحرير الجزائرية، التي راح ضحيتها مليون ونصف مليون من الشهداء، معترفا أن الفرنسيون العرب لا يزالون يعيشون معاناة بسبب أصولهم.
وأوضح هنري بويو، في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن “تصريحات رئيس الدولة الفرنسية لا مصداقية لها، عندما أكد في 31 ديسمبر، لدى تقديم تهاني العام الجديد للفرنسيين، بأن فرنسا لا تقبل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية -استعمال الأسلحة الكيميائية وقتل السكان المدنيين”، مذكرا إياه، بأن “فرنسا تتحمل لاسيما خلال ثورة تحرير الجزائر، مسؤولية كبيرة لم تعترف بها بعد، كما ذكر في رسالته المفتوحة بمجازر 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة و17 أكتوبر 1961 بجسر سان ميشال بباريس وكذا 8 فيفري 1962 بميترو شارون بباريس”.
ربيع.م
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