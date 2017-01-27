فرعــون ترجــع سبــــب انقطــــاع الأنتــــرنيت إلى قـــدم الشبـــكة

“اتصالات الجزائر” ستتحصل على التعويض جراء قطع الكابل البحري

أرجعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ايمان هدى فرعون، سبب الانقطاعات في التزود بالانترنيت، إلى قدم الشبكة وعدم تجانس التوصيلات الجديدة مع القديمة”.

أوضحت هدى فرعون، أول أمس، في ردها على سؤال شفوي، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الجزائر تقدمت بتسع مراتب فيما يتعلق بتدفق الانترنيت، بفضل الجهود المبذولة لتحسين الخدمات”، مؤكدة أن “اتصالات الجزائر اعتمدت خطة عمل، بغرض إعادة التوصيلات التي تسمح مستقبلا بتوسعة سرعة التدفق إلى 10 ميغا”.

وأكدت الوزيرة، أن مصالحها ستأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي انقطاعات التزود بخدمة الانترنت مستقبلا، قائلة إن “الكابل البحري الرابط بين وهران وفالنسيا الإسبانية، سيدخل حيز الخدمة في السداسي الأول من العام الجاري، وهو ما سيساهم –حسبها – في تفادي تكرار الانقطاعات، كاشفة أن “القمر الصناعي “ألكوم- سات” الذي سيتم إطلاقه من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية في جوان القادم، سيمكن من الحصول على نظام التأمين في حال انقطاع الانترنيت عبر الألياف البصرية”.

أما فيما يتعلق بالتعويض الذي ستتحصل عليه “اتصالات الجزائر”، من السفينة التي تسببت في حادثة الكابل البحري بعنابة، أن “اتصالات الجزائر ستتحصل على التعويض عن تكاليف العطب الذي أصابها في أكتوبر 2015 الكابل البحري الرابـــط بين عنابة ومرسيليا بفرنسا من طرف السفيــــنة التي تسببت في الحادثة”، ما أدى آنذاك إلى انقطاع خدمة الانترنيت قرابة أسبوع. واعتبرت الوزيرة، أن “شركة اتصالات الجزائر، خسرت 600 مليون دج خلال تلك الحادثة، وستتحصل بموجب حكم قضائي على التعويض من قبل السفينة التي تســـــببت في انقطاع شبكة الانترنيت، جراء رسوها في مكان غير ملائم”.

لخضر داسة