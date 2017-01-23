فتح مركز لإيواء الأشخاص دون مأوى بتيزي وزو

سوء الأحوال الجوية ضاعف من معاناتهم

بادرت مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي التابعة للولاية تيزي وزو بفتح مركز خاص لإيواء الأشخاص دون مأوى المنتشرين عبر أزقة وأحياء عاصمة جرجرة، خاصة خلال أيام الشتاء الجارية التي ميزها تدني كبير في درجات الحرارة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار، ما جعل هذه الفئة تعاني في صمت كبير، ومعرضة لمختلف أنواع الأمراض خاصة كبار السن والأطفال الصغار.

وحســــب ما كشـــفت عنه ذات المديرية الوصـــية، فإن هــذا المركز قد اختار أن يكـــون بالمكان المسمى „لشعبان“ عند مخرج مدينة تيزي وزو باتجاه منـــطقــة واد عيســـي أي مكان تواجد السوق الجواري السابق، وتأتي المبادرة حسب ذات المصادر بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي الذي وضــــع مبلـــغا مالــــيا هاما لفائدة هذه الفئة حسب تصــــريح رئيـــس المجلس الشعبي الولائي محمـــد كلالاش الذي قال „عرضــــنا على مـــديرية التضامن والنشــــاط الاجتماعي مساعدتنا له بالتكفل بفئة الأشــــخاص دون مأوى، فاقتــــرح عليّ المركز التابع للسوق الجواري السابق، ونحن وافقنا على الاختيار وقررنا مساعدة هؤلاء الأشخاص بتقديم مبلغ مالي قدر بـ300 مليون سنتيم لغرض توفير وجبات الغذاء الساخنة، وكذا أغطية وأفرشة لهؤلاء الأشخاص خلال موجة البرد التي تجتاح المنطقة، وفي حالة عدم كفاية المبلغ فنحن مستعدون للزيادة“.

وحسب مدير التضامن والنشاط الاجتماعي التابع للولاية، فإن المركز المختار يتوفر على جناحين مجهزين بأفرشة ودورات المياه وكافة الشروط الضرورية التي تضمن الراحة والأمان للأشخاص دون مأوى الذي سيقصدونه، من الجنسين سواء النساء أو الرجال الذين سيحظون بالنوم والغذاء.

وأضـــاف ذات المســـؤول أن العــــديد مـــن المتشـــرّدين قد رفضوا الالتحاق بهـــــذا المركز بالـــرغم من دعــــوتـــهم من قـــــبل الأعوان التابعين لمديرية التضــــامن والنـــــشاط الاجــــتماعي والإلحــــاح عليــــهم، مـــا دفع من جهة أخـــــرى بهـــــؤلاء الأعـــــوان بالقيام بدورات لــــيلية على مستـــــوى شوارع وأحـــــــياء مـــدينة تيزي وزو لغرض تقــــديم وجـــــبات ساخنة لهؤلاء الأشـــــخاص إضـــافة إلى الأغطية لغــــرض التقليــــــل مـــــن معـــاناتهم التــــي أنهكــــــت عقـــــولهم قبل أجسادهم.

مــــن جهته، الهلال الأحمر الجزائري التــــابع للولاية قد قام منذ تاريخ 14 ديسمبر المنصـــــرم بتـــــوزيع ما لا يقل عـــــن 126 وجـــــــبة ســـاخنة على الأشـــــخاص دون مأوى المتواجدين بشـــــوارع مدينــــة تيــــزي وزو، إلى جانب توزيع ما لا يقل عن 300 من الأغطية لكي تقيهم من برد ليل الشتاء الطويل.



صبرينة.أ