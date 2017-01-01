غويني يرافع لتحالفات حزبية بعيـدة المــدى

يرفـــض تلــك التــي تقتصــر علــى الانتخابــات فقـــط

قال رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، إن حركته مستعدة لتحالفات سياسية على المدى البعيد، مؤكدا أن حزبه لن يدخل الانتخابات متحالفا، كون هذه الأخيرة ظرفية ولا تخدم مصلحة البلاد، داعيا الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة، فيما حذر من تداعيات قانون المالية لسنة 2017 على القدرة الشرائية للمواطن، أمام “تملص السلطات المختصة في ملاحقة المفسدين بالرغم من توفر ملفت فساد تدينهم”.

أكد غويني أمس، خلال المجلس الشوري الوطني للحركة، بنادي المجاهد بالعاصمة، أن حزبه “لن يدخل في تحالفات ظرفية انتخابية، بل يفضل التحالفات السياسية عل المدى البعيد”، مشيرا إلى أن “أبواب حزبه ستظل مفتوحة أمام التحالفات السياسية على المدى البعيد”، كما أشاد غويني بهذا اليوم، باعتباره “يوم لجميع المبادرات والحوارات بين مختلق الأطياف، من أجل أن تكون قوة للتصدي لكل المحاولات الخارجية، ولاسيما التصريحات المتخفية لأطراف أجنبية ترغب في خلق فوضى داخل الجزائر”، قائلا: “لا يستطيع أي أحد زعزعتها، خاصة وأن الشعب أخذ درسا أيام العشرية السوداء، أكسبه مناعة ضد أي محاولات هؤلاء، بالرغم من أن هناك منهم من يتكلم بلغة الناصح”، حيث شدد مجددا على أن “التصدي لها لن يتأتى إلا من خلال تقوية الجبهة الداخلية عن طريق توافق قاعدة شعبية عريضة”.

وفيما يخص الفترة السابقة، أكد غويني، أنه “في سنة 2016 شهدت الساحة السياسية ميلاد عدة مبادرات سياسية من المعارضة والمولاة، إلا أنها تراوح مكانها بعيدا عن الأهداف المنشودة”، مشيرا في سياق ذي صلة “الساحة أيضا عرفت عدة أفكار جديدة، لكنها لم تتطور، وبالتالي لم يتم الاستفادة منها، فيما سجلت الحركة تراجع الحوار الرسمي لمختلف الجهات الرسمية، التي لم تعرف له طريقا للخروج بحل من الأزمة”.وفيما يخص الشق الاقتصادي، أوضح غويني، أن حركته “سجلت فشل التسيير الحكومي في عدة قطاعات وزارية، حيث لم تقم بتقييم مالي للمرحلة، التي عرفت تبديدا للمال العام دون مبرر، في وقت تغيب فيه الهيئات الرقابية عن أداء دورها”، مشيرا أنه لم يتم تشكيل اللجان الرقابية، بالرغم من توفر ملفات تحمل أدلة فساد.

وفي الأخير، أكد المسؤول الحزبي، أن الحكومة اتخذت قرارات غير صائبة فيما يخص قانون المالية لسنة 2017، حيث سيتحمل تبعات القانون والاستمرار في انتهاج الاقتصاد الريعي المواطن البسيط فقط، في وقت تم المساس فيه أيضا بالمنظومة التربوية، حسب غويني.

صبرينة دلومي