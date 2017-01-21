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غلق أزيد من 1،300 مـحل تجاري بست ولايات غربية

يناير 21, 2017 أخبار محلية 0

غلق أزيد من 1،300 مـحل تجاري بست ولايات غربية

تسجيل عدة مخالفات

تم غلق 1،329 محل تجاري سنة 2016 عبر ست ولايات من غرب الوطن القرارات اتخذت على إثر مخالفات سجلت بتلك المحلات التي تنشط عبر كل من ولايات سعيدة ومعسكر وتيسمسيلت وشلف وتيارت وغليزان.
وتتعلق معظم المخالفات التي أدت إلى إجراءات الغلق الإداري بممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية وعدم احترام النظافة والنظافة الصحية وفقا لنفس المصدر.
وقد قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش بالولايات المذكورة خلال السنة الماضية بـ 191،258 تدخل أسفرت عن تسجيل 15،956 مخالفة وتحرير 15،164 محضر متابعة للتجار المخالفين.
ومن ضمن إجمالي المخالفات المسجلة تم إحصاء 10،769 مخالفة ذات الصلة بالممارسات التجارية وتتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وممارسة نشاط تجاري قار أو غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية ومعارضة المراقبة.
كما بلغ عدد المخالفات التي تمس جانب قمع الغش 83،295 مخالفة وشملت عدم احترام إلـــزامية النظافة والنظافة الصحية وخداع أو محاولة خداع المستهلك حول تاريخ أو مدة صلاحية المنتوج وغيرها.
وقدرت المديريــة الجهوية للتجارة مبلغ الـــسلع غير المفوترة عبر ذات الولايـــات خلال نفس الفترة المذكورة بأزيد من 13 مليار دج.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج التحاليل الفيزيوكيميائية والميكرو بيولوجية وجود 331 عينة غير مطابقة للمواصفات من أصل 2،192 عينة مقتطعة لغرض إجراء هذه التحاليل.
كما بلغت قيمة المحجوزات عبر ذات الولايات قرابة 11 مليون دج تشمل مختلف المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأج

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