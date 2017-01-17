غـلام الله يهاجـم التعليــم في الجزائــر

قـــال إن الشهــادات المتحصــــل عليهـــــا مغشوشـــــة

هاجم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، أبو عبد الله غلام الله، التعليم في الجزائر وحتى الجامعات قائلا: „الشهادات المتحصل عليها في بلادنا مغشوشة“، مؤكدا „أنها تفتقر للبعد الثقافي“، كاشفا عن الشروع في التنسيق مع وزارة التربية لإعداد برامج المقررات، للحفاظ على وحدة الشعب الجزائري.

العمــــــل بالتنسيــــــق مع وزارة التربيـــــــــة لإعــــداد برامـــــج المقـــــررات

انتقد، أمس أبو عبد الله غلام الله، خلال حلوله ضيفا بمنتدى جريدة „الشعب“، سياسة التعليم في الجزائر، التي قال إنها لم تولي أهمية للمرجعية الوطنية، معيبا في نفس الوقت على الشهادات العليا المتحصل عليها في الجزائر، كما فتح ضيف منتدى الشعب النار على التيار السلفي، الذي تعتمده الدولة السعودية، قائلا: „هذا المذهب لا يصلح للجزائريين، ويمثل خطرا على المرجعية الدينية الوطنية للبلاد“.

وأضاف غلام الله، „أن هذا التيار أجنبي ثقافيا“، كما أنه لا يقبل حتى المناقشات والحوارات، وهو ما تسبب في وقوع الفتنة أثناء العشرية السوداء، التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، داعيا إلى التصدي لمثل هذه الطوائف، التي تهدد أمن واستقرار البلاد، كما حدث في ليبيا وسوريا والعراق.

واعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أنه „يجب إنشاء مجلس توجهي وطني لإرشاد الحصص الدينية في جميع القنوات، لضمان عدم خروج أي حصة دينية عن المألوف أو تكون ضد المرجعية الدينية“، مؤكدا أن „الإعلام تخلى عن البرامج الدينية وضاع منها البعد الروحي، ليصبح الدين الإسلامي مجرد كيفية تعلم الوضوء والوقوف أثناء الصلاة“، معيبا على „المعاملة التي أصبح الشعب يتعامل بها والاتهامات المتبادلة بالبدع، وتحريم أي شيء دون التأكد منه، الأمر الذي أوقعنا في خلافات، كوننا اكتسبنا ثقافة غربية وابتعدنا عن الدين الإسلامي، وهذا راجع لهروبنا من المرجعية الوطنية وعدم الاهتمام بتاريخنا، ليضيع الأشخاص وتنتشر الطوائف في الجزائر“، مشيرا إلى أنه „حتى في العهد الاستعماري الفرنسي لم تكن هناك أي فوارق بين الشعب الجزائري، إلا بين فرنسي وجزائري“ قائلا: „حتى اللباس كان موحدا، هذا ما جعل الثورة تنجح عن طريق القوة والوحدة الوطنية، التي افتقدت حاليا، مما أسال لعاب من يتربص بالجزائر، عن طريق نشر الطوائف مثل الأحمدية والتشيع وغيرها، وهذا ما حدث في ولاية بسكرة، أين ألقت مصالح الأمن القبض على 25 طائفة أحمدية.

وأردف ضيف منتدى „الشعب“، أن „المساجد وحدها لا تكفي لتوعية الشعب الجزائري، وتعليمه المرجعية الدينية الوطنية“، قائلا: „لكي يكون الانسجام بين الشعب الجزائري، يجب أن تتوفر الروح الدينية وثقافة الدينية الوطنية، وهذا يكون عن طريق المدرسة الجزائرية والمسرح، حتى يتعلم الجزائريون تاريخهم ووحدتهم الوطنية“.

وذكر المتحدث، أن „المسجد الأعظم سيكون مصدر للمرجعية الوطنية، عن طريق علماء وباحثين، للتعريف بالمرجعية الدينية الوطنية“.

صبرينة دلومي