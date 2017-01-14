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غزال لم تغرِه أموال ليون

يناير 14, 2017 همسات 0

غزال لم تغرِه أموال ليون

أكدت جريدة “ليكيب” الفرنسية أمس، أن الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب نادي ليون المحلي، يرفض تجديد عقده ويرغب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء مدة عقده، وقبول أحد عروض الأندية التي تتهافت على التعاقد معه، وأبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني. وبحسب ذات الصحيفة، فإن إغراءات رئيس نادي ليون جون ميشال أولاس، الذي اقترح أجرا شهريا يقدر بـ250 ألف يورو على لاعب “الخضر”، لم تجد نفعا وأموال ليون لا تكفي لبقاء غزال، الذي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن يرحل رسميا في جوان المقبل. واعترف أولاس بأن حظوظ بقاء غزال في البقاء تضاءلت، خاصة بعد ذهابه إلى المشاركة في كأس أمم إفريقيا دون الرد على العرض المقدم له.

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غزال لم تغرِه أموال ليون

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