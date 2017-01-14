غزال لم تغرِه أموال ليون

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 8:38 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair همسات 0
أكدت جريدة “ليكيب” الفرنسية أمس، أن الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب نادي ليون المحلي، يرفض تجديد عقده ويرغب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء مدة عقده، وقبول أحد عروض الأندية التي تتهافت على التعاقد معه، وأبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني. وبحسب ذات الصحيفة، فإن إغراءات رئيس نادي ليون جون ميشال أولاس، الذي اقترح أجرا شهريا يقدر بـ250 ألف يورو على لاعب “الخضر”، لم تجد نفعا وأموال ليون لا تكفي لبقاء غزال، الذي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن يرحل رسميا في جوان المقبل. واعترف أولاس بأن حظوظ بقاء غزال في البقاء تضاءلت، خاصة بعد ذهابه إلى المشاركة في كأس أمم إفريقيا دون الرد على العرض المقدم له.
يناير 14, 2017 0أكدت جريدة “ليكيب” الفرنسية أمس، أن الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب نادي ليون المحلي، يرفض تجديد عقده ويرغب...
يناير 14, 2017 0
يناير 14, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 13, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
يناير 09, 2017 0أطلق أحمد موسى، الإعلامي المقرب...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...