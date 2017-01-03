غرامات بـ 2000 دج للراجلـين المخالفين لقانون المـرور

3000 دج لكــل من لا يضع حــزام الأمـــان وكـــذا المتجــــاوزين

أقرّ، أمس، قانون المرور الجديد، الذي صوت عليه نواب الشعب، أمس، جملة من العقوبات والإجراءات الصارمة، مقسمة ضد مخالفي الأحكام الجديدة التي جاء بها، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة إرهاب الطرقات.

تناول القانون الجديد، بعد التعديلات التي أقرّها نواب الشعب، فرض غرامات مالية حسب درجة المخالفة ونوعها، وسيتوجب على الراجلين المخالفين لقواعد تنظيم سير النقل، دفع غرامة مالية تقدر بـ2000 دج، وتضمن القانون في المادة 66 معدلة، جملة من المخالفات الثقيلة، حيث يتوجب على المخالفين من الدرجة الأولى لأحكام القانون، دفع غرامة تقدر بـ2000، وسيتوجب على الراجلين المخالفين لقواعد تنظيم سير النقل، لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، دفع غرامة مالية تقدر بـ2000 دج، والأمر نفسه بالنسبة لمخالفي الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات المحرك، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة العمومية وكبح الدراجات، ومخالفة الاحكام المتعلقة بالإنارة والاشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية، يضاف إلى هذا كله، مخالفي الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، ومخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق.

كما تضمن نص القانون “مخالفات من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية حددت بـ2500 دج، على غرار مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي، وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ومرور الراجلين، وتطبق الغرامة المالية كذلك عند مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية، من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، ومخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي، وكذا مؤشرات السرعة، يضاف لها مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10%، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات.

أما بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة، فيعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ3000 دج، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10%، وتقل عن 20%، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبــــات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطـــــورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنـــــــواع النقل، بالإضافة إلى مخـــــالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك.



لخضر داسة

