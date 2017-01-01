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غارات جوية واشتباكات في ثالث يوم من هدنة سوريا

يناير 01, 2017 دولي 0

غارات جوية واشتباكات في ثالث يوم من هدنة سوريا

 المرصد ومقاتلون من المعارضة:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقاتلون من المعارضة، إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية، وجهت عدة ضربات جوية فيما تواصلت اشتباكات على مستوى منخفض في بعض المناطق أمس، إلا أن وقفـــــا لإطلاق النــــار مدعوما من روسيا وتركيا صمد بشكل عام في مناطق أخرى في يومه الثالث.
وقال المرصد، إن الطائرات قصفت قرى كفركار والمنطار وبنان في ريف حلب الجنوبي.
وأضـــــــاف المرصد، أن القوات الحكومية تقدمت أيضــــــا خلال الليل ضد مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق وسيطرت على عشر مـــزارع قرب بلدة دوما.لكن مناطق أخرى ساد فيها الهدوء ولم تنفذ جماعات المعارضة تهديدات أعلنتها أول أمس، بالتخلي عن الهدنة بالكــــــامل حال استمرار انتهاكات الحكومة لها مما عزز الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وقال محمد رشيد، وهو متحدث باسم جماعة جيش النصر التي تنشط بالأساس في محافظة حماة غرب البلاد إن المنطقة اتسمت بالهدوء في أغلب الأماكن. وقال إن مناوشات وقعت في وادي بردى قرب دمشق، لكن قوات الحكومة وحلفاءها توقفوا عن القصف وشن ضربات جوية.وحـــــــذر مقـــــــــاتلو المعارضة أول أمس، من أنهم سيتخلون عن الهدنة إذا استمرت انتهاكـــــــات الحكومة لها وحددوا الثــــــــــامنة مساء أول أمس، بالتوقيــــــت المحلي موعدا لمهلـــة لوقف الهجمات على وادي بردى. وقــــــال مقاتلون من المعـــــــارضة، إن القصف والغارات الجوية توقفت بحلول ذلك الوقت.

وكالات

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