عين “الخضر“ على الفوز

الجولـــــــة الثانيـــــــة من الدور الأول لكـــــأس أمم إفريقيــــا 2017

تفوح رائحة الثأر من موقعة ملعب „فرانس فيل“ بالغابون، التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره التونسي برسم الجولة الثانية من مباريات الفوج الثاني لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، ويرتقب أن تبلــــغ النديـــــة ذروتها بــين المنتخبين الجارين، لأجل الظفر بنقاط المباراة على أمل التأهل إلى الدور الثاني.



اليوم على الساعة الخامسة مساء: الجزائر– تونس

سيكون لزاما على المنتخبان العربيان تدارك تعثرهما في الجولة الأولى، على اعتبار أن الجزائر حققت تعادلا بطعم الهزيمة، فيما خسرت تونس أمام السنغال بثنائية نظيفة، وبالتالي فإن التعادل لا يخدمهما وسيعمل كل طرف على الإطاحة بالآخر لكسب ثلاثة نقاط تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المغامرة.

غير أن المنتخب الجزائري الذي جنا نقطة وحـــــيدة سيلعـــــب من أجل الثأر من خسارته أمام تونس بهدف نظيف وقعه يوسف المساكني، حينما التقيا الفريقين في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2013 وهي الهزيمة التي بسببها أقصي „الخضر“ في الدور الأول وكان يدربهم آنذاك البوسني وحيد حليلوزيتش.

ولعل أبرز اللاعبين الذين يريدون الثأر من هذه الخسارة، إسلام سليماني، الذي خسر معركته مع المدافع التونسي، أيمن عبد النور أنذاك، ويود أن يفوز عليه هذه المرة، خاصة وأن هذا الأخير الذي ينشط في نادي فالنسيا الإسباني تراجع مستواه، وتسبب في منح السنغال ركلة جزاء، كما أن مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي يود الثأر لنفسه بهز الشباك، ليؤكد أنه من بين أفضل مهاجمي القارة السمراء في الوقت الحالي.

وبعيدا عن لغة الثأر، فإن المنتخب الجزائري لم يتأثر معنويا بعد تعثره أمام منتخب زيمبابوي، ورغم أنه سيتفاوض من أجل التأهل قبل ملاقاة السنغال في الجولة الثالثة، سيلعب تحت ضغط أقل مقارنة بنظيره التونسي الذي تعتبر مواجهة حاسمة له، ويجب عليه تحقيق التعادل على الأقل لإبقاء حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، وخسارته ستعني خروجه قبل خوض مباراة الجولة الثالثة أمام زيمبابوي.

وعمل المنتخب الجزائري على تصحيح أخطائه خلال التدريبات التي أجراها مؤخرا بضاحية „مواندا“ تحت قيادة مدربه „جورج ليكنس“، الذي طلب من بعض مهاجميه الإسهام في العمل الدفاعي عند تضييع الكرة، كما أعد الوصفة اللازمة للفوز بمعركة وسط الميدان، الذي كان الحلقة الأضعف في المباراة الأولى أمام زيمبابوي.

كما وجه التقني البلجيكي بعض التعليمات للاعبيه بخصوص طريقة لعب منتخب تونس الذي يعرفه جيدا بعدما أشرف عليه قبل سنتين، ولو أن بعض لاعبي „الخضر“ يعرفون جيدا المنافس، يتقدمهم مختار بلخيثر الذي ينشط في البطولة التونسية مع النادي الإفريقي والمهاجم بغداد بونجاح الذي كان ينشط في النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينضم إلى السد القطري.

ويفتـــــرض أن يجـــري الناخب الوطني بعض التغييرات علـــــى التشكيلة الأساسية، في ظل إصابة المهاجم العربي هلال سوداني، ومثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، فإنه يفكر في إقحام محمد مفتاح في منصب الظهير الأيمن بدلا من مختار بلخيثر، ويشرك مهدي عبيد في الاسترجاع بدلا من عدلان قديورة، ويكلف سفيان هني بصناعة اللعب ويحيل ياسين براهيمي في منصب الجناح الأيسر.للإشارة، احتل المنتخب الجزائري في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المركز 39، فيما قفز المنتخب التونسي إلى المركز 36، وسيدير مباراة اليوم بين المنتخبين الحكم „برنار كاميل „ من السيشل.

أحمد.ح