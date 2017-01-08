عيسى يلتقـي الأئمة قريبـا لامتصـاص غضبهــم

خوفا من خروجهم إلى الشارع

ينتظر أن يلتقي المجلس الوطني المستقل للأئمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال الأيام القادمة، من أجل مناقشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية، وهذا بعدما توعدوا بالخروج إلى الشارع، احتجاجا على تجاهل الوزير مطالبهم المرفوعة.

أوضح رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، أن الوزارة قامت بالاتصال بهم من أجل تبرير عدم تفرغ وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى لهم، ومناقشة مطالبهم، كما وعد به من قبل، وسيقوم بتعيين تاريخ اللقاء مع الأئمة خلال الأيام القادمة، وأردف غول، أن الوزارة أكدت لهم أن محمد عيسى تعذر عليه إكمال اللقاءات مع المجلس، بسبب انشغاله الكبير وفي جميع ولايات الوطن.

وحسب غول، فإن هيئته ستمهل الوزارة أسبوعا كاملا، قبل تنفيذ تهديدها والخروج إلى الشارع، لاسيما وأن المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، كان قد وعدهم من قبل بعقد سلسلة من اللقاءات من أجل مناقشة المطالب المرفوعة، إلا أنه يقول –غول-” كان مجرد لقاء واحد لا غير، ولم يتم فيه مناقشة أي مطلب على الأقل”، يضيف قائلا” إن الأئمة سئموا من الانتظار دون نتيجة، وعليه فإن المجلس سينتظر أسبوعا، وفي حال واصلت الوزارة سياسة التجاهل، سوف يجتمع المجلس لاتخاذ قراره في طريقة الاحتجاجات”.

وكان الأئمة قد هددوا محمد عيسى، باضطرارهم لانتهاج طرق لن تعجبه ولن تعجب الرأي العام، مؤكدين أنهم سوف يقومون بكل أنواع الاحتجاجات الممكنة، بما فيها الاحتجاج في الشارع من أجل تحصيل مطالبهم الموضوعية، والتي طال السكوت عنها من طرف الوزارة الوصية.وكان المجلس سبق وأن رفع مطالبه المستعجلة إلى الوزارة الوصية أهمها، تعديل القانون الأساسي، والذي قال إنه يتضمن ثغرات عميقة تتعلق بهضم حقوق الأئمة، مؤكدا أن هذا القانون حرم المتخصصين في “ليسانس إمامة” من التوظيف، وهم حاليا في إضراب، حيث أن هذا القانون يسمح فقط بتوظيف تخصص “ليسانس شريعة”، حيث أن هذا القانون يرهن مستقبل هؤلاء الطلبة المضربين حاليا، وهو ما اعتبره هؤلاء الأئمة إجحافا وظلما لهم، بالإضافة إلى مطلب النظام التعويضي الذي حرم الأئمة من كثير من المنح، لاسيما وأن أجرهم زهيد جدا، بالإضافة إلى التعليمة التي أصدرها محمد عيسى في سنة 2014 القاضية بإحصاء الأئمة، الذين لا يملكون سكنات، إلا أنه لحد الســـاعة لم تجسد على أرض الواقع، إلى جانب عدم حصول النقابة وامتلاكها مقرا خاصا بهيئتنا.

صبرينة دلومي