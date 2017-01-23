عيسى يقتفي آثار الموسوي

يعتزم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، القيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة مطلع الأسبوع المقبل، يتخللها حضوره ملتقى وطنيا حول الزوايا سينظم في بلدية سيدي عيسى، هذه الأخيرة تقع في منطقة نشطة بالزوايا على غرار زاوية “بلعموري” و«الهامل” بالقرب من بوسعادة، واللتان حلّ بهما مؤخرا الدبلوماسي الإيراني أمير الموسوي، فهل زيارة الدكتور عيسى تأتي لمحو ومسح آثار الموسوي في المنطقة وأيضا تأكيد لدور الزوايا في محاربة التشيع والتشدد؟.