عيسى معجب بالزواج القبائلي

أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، خلال كلمة ألقاها أمام شيوخ الزوايا بسيدي عيسى في المسيلة، بمناسبة ملتقى حول دور الزوايا في الحفاظ على المرجعية الدينية، إعجابه بطريقة تيسير الزواج في منطقة القبائل، خصوصا ما تعلق بمهر العروس الزهيد، عكس ما هو معمول به في المناطق الأخرى من الوطن، فهل هو دعوة إلى تسقيف المهور، أم دعم للزوايا الرحمانية المنتشرة بكثرة هناك؟