عودة الاضطرابات الجوية بولايات الوسط والشرق

بحســــب نشريـــة خاصــــة للأرصــــاد الجويــــة

بعد الاضطراب، الذي مس نهاية الاسبوع المناطق الغربية من الوطن، ستعود التقلبات الجوية بتساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية، التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر، ويدوم هذا الاضطراب إلى غاية اليوم.

وتعرف بعض مناطق الوسط والشرق تقلبات في الطقس منذ ليلة أمس، حيث قالت المكلفة بالإعلام لدى الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، بأن “هذا الاضطراب سوف يتوجه تدريجيا إلى ولايات الوسط والشرق والمناطق، التي يصل علوها بين 800 و900 متر”. والولايات المعنية بهذه الثلوج هي كل من تلمسان والنعامة وسيدي بلعباس والبيض وتيارت وسعيدة وشمال الأغواط والجلفة المدية، إضافة إلى بعض المناطق الوسطى والشرقية مثل البويرة، برج بوعريريج، سطيف وكذا تيزي وزو، حيث سيبلغ سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم محليا وهذا منذ من هذا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار الأحد”.



الوضعيــة العامــة تحــت سيطــرة السلـــطات

فتـح المحــاور الكـبرى للطـرق المغلقـة بسبـب الثلـوج

كشف المدير العام للطرقات بوزارة النقل والأشغال العمومية، محمد محي الدين، عن تمكنهم من فتح المحاور الكبرى للطرق على اثر التقلبات الجوية، وأن الوضعية العامة تتحكم فيها مديرية الأشغال العمومية، التي تساهم في عمليات فتح الطرقات على مستوى الولايات المعنية بالنشرية الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية والتي تخص 26 ولاية. وأضاف المدير العام للطرقات بوزارة النقل والأشغال العمومية للإذاعة الوطنية، أن بعض النقاط لازالت مغلقة، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق ميداني بين وزارة الأشغال العمومية والسلطات المحلية والأمن لتحديد الأولويات.

وأكد محمد محي الدين على أن الطرق الجبلية في كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل وميلة وبعض المناطق في برج بوعريريج لازالت مغلقة، وخاصة إذا استمر تساقط الثلوج بها. وقال ذات المتحدث، إنه تم تسخير كل الإمكانيات وهذا يدخل في إطار المخطط العملياتي للتدخل، الذي تم وضعه على مستوى كل المديريات، موضحا أنه يوجد على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية 199 كاسحة للثلوج، وقد دعمت بما يقارب 235 آلية للشحن و119 آلة تسطيح و207 شاحنة للنقل و23 ألف عون يتدخلون على مستوى الطرق الوطنية والولائية، كما استعمل في عمليات تذويب الثلج ألف طن من الملح. إضافة إلى ذلك قال المتحدث ذاته أنه توجد لدينا 6 آلاف وحدة عتاد على مستوى 48 ولاية، وتدعم في الحالات الاستثنائية بالعتاد الموجود على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والخاصة.



ن.ف