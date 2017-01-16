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عنتر يحي يدعم “الخضر”

يناير 16, 2017 همسات 0

عنتر يحي يدعم “الخضر”

نشر الدولي السابق، عنتر يحيى، ليلة أمس، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” يعبر فيها عن مواصلة دعمه لتشكيلة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2017 بالغابون، بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي والتي انتهت بنتيجة هدفين في كل شبكة، مؤكدا أنه على الجماهير أن لا تقلق بخصوص قدرة المنتخب على التأهل. عنتر يحيى كتب في تغريدته: “هذه ليست سوى المباراة الأولى، جميعنا خلف المنتخب الوطني، نحن نؤمن بكم”. وكشفت تقارير صحفية أن ابن مدينة سدراتة وجه رسالة من أستوديو قناة “بي إن سبور” الناطقة بالفرنسية، التي يشغل محللا لها، إلى زميله السابق في “الخضر” مجيد بوقرة، الذي يشغل عضوا في الطاقم الفني ليطلب منه التأهل إلى النهائي.

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عنتر يحي يدعم “الخضر”

عنتر يحي يدعم “الخضر”

يناير 16, 2017 0

نشر الدولي السابق، عنتر يحيى، ليلة أمس، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” يعبر فيها عن مواصلة دعمه لتشكيلة...
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