علي حـداد في منتدى “دافـوس” العالمي

قال أن الاستثمار فـي الهياكل القاعديـة أساس نجاح السياسات الاقتصادية

يشارك رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في القمة الاقتصادية “دافوس” التي تنظم سنويا من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث سترتكز مشاركة حداد في لقاء يخصص لمناقشة محور البنية التحتية.

تأتي مشاركة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، كممثل اقتصادي وحيد من الجزائر الذي يسجل حضوره في هذا الموعد العالي الاقتصادي والهام، باعتبار أن “افسيو” عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، وهو أكبر تجمع اقتصادي عالمي يضم أزيد من1000 مؤسسة من كبريات الشركات العالمية بمجمل رأس مال يفوق الـ 5 ملايير دولار. وأكد علي حداد، على أهمية دعم مشاريع البنى التحتية، خاصة في مجال التنمية لاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الاستثمار في الهياكل القاعدية هو أساس النجاح في السياسات الاقتصادية لأي بلد، مستعرضا تجربة الجزائر في هذا المجال.وكان حداد قد صرح في خرجاته السابقة، أن عضوية “الأفسيو” في منظمة “دافوس” خطوة هامة لانخراط المؤسسات الجزائرية في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن المنتدى دعا دول العالم إلى الاستعداد لثورة الاقتصادية الرابعة، التي تعتمد على التقنية التكنولوجية والأجهزة المتصلة، ما يتطلب الإسراع في تطوير المجال التقني للمؤسسات الجزائرية، للحاق بركب الدول التي تستعد لدخول عصر جديد من التطور.للإشارة، فإن أعمال الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس انطلقت أمس، وتدوم 5 أيام في سويسرا، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ومئات الشخصيات الدولية البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والعمال والمؤسسات البحثية والتمويلية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

ويشارك في المنتدى 3000 رئيس مؤسسة وعدد كبير من الخبراء وسياسيين من جميع القارات، يشاركون في المنتدى الذي ينعقد في ظروف اقتصادية عالمية، يميزها إشكالية التنمية الاقتصادية والرهانات الكبرى الخاصة بالاقتصاد والصحة والبيئة.

عبد المطلب.ع

