آخر تحديث : يناير 17th, 2017 8:48 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

علي حـداد في منتدى “دافـوس” العالمي

يناير 17, 2017 الحدث 0

علي حـداد في منتدى “دافـوس” العالمي

قال أن الاستثمار فـي الهياكل القاعديـة أساس نجاح السياسات الاقتصادية

يشارك رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في القمة الاقتصادية “دافوس” التي تنظم سنويا من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث سترتكز مشاركة حداد في لقاء يخصص لمناقشة محور البنية التحتية.

تأتي مشاركة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، كممثل اقتصادي وحيد من الجزائر الذي يسجل حضوره في هذا الموعد العالي الاقتصادي والهام، باعتبار أن “افسيو” عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، وهو أكبر تجمع اقتصادي عالمي يضم أزيد من1000 مؤسسة من كبريات الشركات العالمية بمجمل رأس مال يفوق الـ 5 ملايير دولار. وأكد علي حداد، على أهمية دعم مشاريع البنى التحتية، خاصة في مجال التنمية لاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الاستثمار في الهياكل القاعدية هو أساس النجاح في السياسات الاقتصادية لأي بلد، مستعرضا تجربة الجزائر في هذا المجال.وكان حداد قد صرح في خرجاته السابقة، أن عضوية “الأفسيو” في منظمة “دافوس” خطوة هامة لانخراط المؤسسات الجزائرية في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن المنتدى دعا دول العالم إلى الاستعداد لثورة الاقتصادية الرابعة، التي تعتمد على التقنية التكنولوجية والأجهزة المتصلة، ما يتطلب الإسراع في تطوير المجال التقني للمؤسسات الجزائرية، للحاق بركب الدول التي تستعد لدخول عصر جديد من التطور.للإشارة، فإن أعمال الدورة الـ47 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس انطلقت أمس، وتدوم 5 أيام في سويسرا، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ومئات الشخصيات الدولية البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والعمال والمؤسسات البحثية والتمويلية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
ويشارك في المنتدى 3000 رئيس مؤسسة وعدد كبير من الخبراء وسياسيين من جميع القارات، يشاركون في المنتدى الذي ينعقد في ظروف اقتصادية عالمية، يميزها إشكالية التنمية الاقتصادية والرهانات الكبرى الخاصة بالاقتصاد والصحة والبيئة.

عبد المطلب.ع

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017

همسات

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام...

يناير 17, 2017 0

صنفت إحصائيات جديدة الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الشعوب الأكثر استخداما لشبكة التواصل...
اقرأ المزيد
تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

تونس تكرمهم والجزائر...

يناير 17, 2017 0

إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

إطلاق ســــراح حــسن...

يناير 17, 2017 0

عنتر يحي يدعم “الخضر”

عنتر يحي يدعم “الخضر”

يناير 16, 2017 0

“سيال” تعاقب زبائنها بباش جراح !

“سيال” تعاقب زبائنها بباش...

يناير 16, 2017 0

30 ألف مخالفة تجارية في العاصمة لوحدها

30 ألف مخالفة تجارية في...

يناير 16, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  