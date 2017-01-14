على أي وتر سيلعب الإسلاميون؟

ظهر، أمس، كل من عبد الرزاق مقري رئيس حركة “حمس”، وعبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، ليعلنا اندماج احد فروع التيار الإسلامي في الجزائر، بينما فضل جاب الله عن جبهة العدالة والتنمية ومحمد ذويبي عن النهضة ومصطفى بلمهدي عن حركة البناء الوطني إعلان وحدة بالموازاة مع ذلك، وتعالت نداءات جمع التكتلين معا إحياء لمشروع اتحاد الإسلاميين في الجزائر، ما جعل التساؤل عن مستقبل التحالفات الإسلامية في الجزائر يطرح من جديد.

كانت للإسلاميين تجارب عديدة مع الانكسار والانحسار منذ التعددية الحزبية، حيث انقسم التيار الذي كانت تجمعه راية الدعوة والتبليغ بين حزب راديكالي تمثل في جبهة الإنقاذ المحلة، وحزب إخواني معتدل بقيادة الراحل محفوظ نحناح تحت تسمية حماس التي أصبحت بعد ذلك “حمس”، بينما اعتمد عبد الله جاب الله طريقا أكثر جزأرة مع حركة النهضة.

ثم جاءت مرحلة التسعينيات التي أفرزت انقلابات داخل بيت النهضة، فجاءت نسخة عنها بعد “طرد جاب الله” من بيته أطلق عليها اسم الإصلاح الوطني، فخرج منها جاب الله كما خرج من النهضة ليؤسس جبهة العدالة والتنمية. أما حركة مجتمع السلم فبمجرد خروج حركة الراحل نحناح من الحكومة بدأت النوايا والانقسامات تظهر، فخرج عبد المجيد مناصرة مشكلا جبهة التغيير، وأعلن احمد الدان تشكيل حركة البناء الوطني، بينما أراد عمار غول الميل إلى السلطة بتأسيس تجمع أمل الجزائر “تاج”.

غير أن كثرة الأحزاب هذه كان له أثر عكسي على الساحة السياسية اذ بدت ضعيفـــــة الأداء والتأثير على الساحة، سواء في الاستحقاقــــــات الانتخابية أو في التعبير عن مواقــف مــــن أحــــــداث وقرارات معينة، وكانت محاولة الاتحاد، غداة ما عرف بالربيع العربي وصعود “الإسلاميين الإخوان”، في كل من مصر وتركيا وتونس، فاشلة نظرا للسرعة التي تمت بها، ومحاولة ركوب موجة غير محسوبة العواقب.

والمتمعن في هذا التاريخ القريب يدرك ان الإسلاميين هم الآن في مرحلة “محاولة الخروج من التشرذم”، حيث عاد مناصرة إلى بيته حمس، بينما عاد جاب الله إلى النهضة التي لم يهضم بعد طريقة إخراجه منها، فيما تغرد حركة الإصلاح الوطني بعيدا عن هذا السرب.

وهنا نتساءل هل أدركت الأحزاب الإسلامية الجزائرية أخطاءها السابقة، وقد تعود بقوة هذه المرة؟ أم ان ارتباط هذا “التجمع والوحدة” بنتائج التشريعيات قد يحبطه؟ وهل قضي عن عقدة الزعامة داخل هذه التنظيمات؟ أسئلة ليس كفيل بالرد عنها سوى قادم الشهور، والى ذلك نتساءل على أي وتر سيلعب الإسلاميون هذه المرة؟



ط.موسى

