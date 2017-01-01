آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“على أردوغان مراجعة سياسته في الملف السوري”

يناير 01, 2017 حوار 0

“على أردوغان مراجعة سياسته في الملف السوري”

الخبير الأمني والإستراتيجي، أحمد ميزاب:

وقت الجزائر: ما هي خلفيات تفجيرات تركيا؟
أحمد ميزاب: عندما نتحدث عن خلفية هذه العمليات في تركيا، فهذا يقودنا إلى توقيت تنفيذ هذه العمليات، فتركيا عرفت خلال سنة 2016 محطات لم تكن سهلة، وإنما غيرت من ملامح الدولة، فبالإضافة إلى الأزمات التقليدية، فهي تشهد تحد آخر يضاف إلى جملة تلك التحديات، وهذه العملية تحمل رسالة عنوانها هذا ثمن تغير مواقف تركيا اتجاه الأزمات .

ما علاقة ما يحصل بما يجري في المنطقة ؟
نستطيع القول إن ذلك ضريبة تبني تركيا موقفا أكثر اعتدالا وانسجاما لصالح الملف السوري، وهو ما يفسره التوافق التركي الروسي حول الملف، وهو ما لا تتقبله التنظيمات الإرهابية التي كانت تستفيد من حالة الفوضى والصراع، بالتــــــالي تضييق الخنــــــاق أدى إلى رد فـــــعل أو الثأر بنقـــــل الأعمــــال الهمجية إلى الداخل التركي.

كيف تفسرون تداعياتها على مستقبل تركيا؟
هذه التفاعلات والتحولات المتسارعة ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مستقبل تركيا، سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي، ولا ننسى أن محاولة الانقــــــلاب تركت آثــــارها، وبالتالي هناك فواعل عدة ستساهم في السعي لضرب استقرار تركيا وهزها.

ما هو المطلوب من اردوغان والسلطات التركية للخروج من المأزق؟
المطلوب الآن من اردوغان وتركيا ، هو إعادة مراجعة سياساتها وضبط الأمـــــور، من خلال توظيف العقلانية والسعي إلى صناعة الاستقرار إقليميا، حتى يتمكن من صد هــــــذه التهديدات، فتركيا ستعرف موجة أحداث، وهي ما ستحدد مستقبل مسار اردوغان.


سأله: لخضر داسة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

جزائريون محتجـزون في تونس

جزائريون محتجـزون في تونس

يناير 01, 2017 0

اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس...
اقرأ المزيد
سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

سلفـي وأسعــار الوقــود...

يناير 01, 2017 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

المساواة تغيب في بطاقة...

يناير 01, 2017 0

خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

خيـارات ليكنــس تـحرك...

يناير 01, 2017 0

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  