“على أردوغان مراجعة سياسته في الملف السوري”

آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً
يناير 01, 2017 Wakteldjazair حوار 0
الخبير الأمني والإستراتيجي، أحمد ميزاب:
وقت الجزائر: ما هي خلفيات تفجيرات تركيا؟
أحمد ميزاب: عندما نتحدث عن خلفية هذه العمليات في تركيا، فهذا يقودنا إلى توقيت تنفيذ هذه العمليات، فتركيا عرفت خلال سنة 2016 محطات لم تكن سهلة، وإنما غيرت من ملامح الدولة، فبالإضافة إلى الأزمات التقليدية، فهي تشهد تحد آخر يضاف إلى جملة تلك التحديات، وهذه العملية تحمل رسالة عنوانها هذا ثمن تغير مواقف تركيا اتجاه الأزمات .
ما علاقة ما يحصل بما يجري في المنطقة ؟
نستطيع القول إن ذلك ضريبة تبني تركيا موقفا أكثر اعتدالا وانسجاما لصالح الملف السوري، وهو ما يفسره التوافق التركي الروسي حول الملف، وهو ما لا تتقبله التنظيمات الإرهابية التي كانت تستفيد من حالة الفوضى والصراع، بالتــــــالي تضييق الخنــــــاق أدى إلى رد فـــــعل أو الثأر بنقـــــل الأعمــــال الهمجية إلى الداخل التركي.
كيف تفسرون تداعياتها على مستقبل تركيا؟
هذه التفاعلات والتحولات المتسارعة ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مستقبل تركيا، سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي، ولا ننسى أن محاولة الانقــــــلاب تركت آثــــارها، وبالتالي هناك فواعل عدة ستساهم في السعي لضرب استقرار تركيا وهزها.
ما هو المطلوب من اردوغان والسلطات التركية للخروج من المأزق؟
المطلوب الآن من اردوغان وتركيا ، هو إعادة مراجعة سياساتها وضبط الأمـــــور، من خلال توظيف العقلانية والسعي إلى صناعة الاستقرار إقليميا، حتى يتمكن من صد هــــــذه التهديدات، فتركيا ستعرف موجة أحداث، وهي ما ستحدد مستقبل مسار اردوغان.
سأله: لخضر داسة
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