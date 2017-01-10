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عـيـــسى يهــــــدد بإحـــالة خصــــوم الأئمـــــة علـــــى العـــــدالة

يناير 10, 2017 الأخيرة 0

عـيـــسى يهــــــدد بإحـــالة خصــــوم الأئمـــــة علـــــى العـــــدالة

بعد ردًّ فعل بعضهم على الخطاب الموحد الجمعة الماضي

هدد، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بإحالة المحرضين والمنتقدين للأئمة على العدالة، خاصة بعدما التزم هؤلاء بنداء الوزارة إلى توحيد خطبة الجمعة الأخيرة حول موضوع “نعمة الأمن” والدعوة إلى التعقل وعدم الانقياد وراء دعاة الفتنة في الجزائر، جراء الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات تنديدا بسياسة التقشف التي طبقتها الحكومة.
وأوضح محمد عيسى، أمس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انه “آلمني شـــديــــد الألم وأدمى كبدي ردّ فعل بعض أشبـــاه المثقفين وأدعياء السياسة على موقف فرسان المنابر وأسود الشرى في أرض الجزائر أئمة المساجد الأمجاد لا لذنــــــب اقـــترفوه ســـــوى أنهــــم كانـــوا درع الوطن الحامــــي وضمــــيره الحي والمرفأ الذي انكــــسرت عليه مرة أخرى أمواج الفتنة العمياء”، موضحا أنه “لو جاء ردُّ الفعل من أناس أميين أو مستلبـــين في ثقافتهم لهان الأمر، لأن أسرة المساجد تعوّدت على مثله منذ نذرت نفسها حصنا حصينا لعقيدة التوحيد وجدارا مانعا عن حرمة الوطن.. ولكن ألسنة بعض أشباه مأمومينا في المساجد هي التي سلخت جلودنا وأيدي من يؤمِّنون بتأميننا هي التي طعنت ظهورنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.


لخضر داسة

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