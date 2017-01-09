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عـون يتـوجه إلى السعـودية

يناير 09, 2017 دولي 0

عـون يتـوجه إلى السعـودية

في أول زيارة خارج البلاد

يتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية في أول زيارة له خارج البلاد لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين بعد فترة من الجمود، بحسب مصادر مقربة من القصر الجمهوري.
وتكمن أهمية هذه الزيارة في توقيتها عقب تسوية سياسية أتت بعون رئيسا، وسعد الحريري رئيسا للحكومة، منهية شغورا رئاسيا امتد إلى أكثر من عامين.
وأكدت مصادر من الوفد الوزاري المرافق، أن أبرز الموضوعات التي سيطرحها الجانب اللبناني تتعلق برفع حظر السفر عن الرعايا السعوديين إلى لبنان وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما سيطرح موضوع الهبة السعودية لتسليح الجيش والتي تم وقفها، إضافة إلى فرص استثمارية.
زيارة عون الأولى إلى السعودية تأتي تتويجا لنهج التوافق الداخلي، وتظهر بحسب المراقبين محورية دور المملكة في لبنان الذي لطالما كان ساحة للاستقطابات الإقليمية.

وكالات

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