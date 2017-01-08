عـودة مرتقبة لنـدرة حلـيب الأكيـاس

بسبب تقليص استيراد “الغبرة” بـ 25 بالمائة

حذرت، أمس، مصادر نقابية عليمة لـ “وقت الجزائر” على مستوى مركب الحليب ببئر خادم بالجزائر العاصمة، من “أزمة حادة في مادة الحليب التي تشهدها مختلف البلديات بالجزائر العاصمة، بعدما قررت الحكومة تقليص استيراد الكمية الإجمالية لهذه المادة بنسبة 25 بالمائة”.

وأوضحت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن “إصرار الحكومة في الظرف الحالي على تقليص استيراد الكمية الإجمالية لهذه المادة بنسبة 25 بالمائة في 2017 بداعي الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، سيؤدي لا محالة إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير، وسيخلف بذلك أزمة كبيرة في مادة الحليب بالسوق”، مؤكدا أن “الملبنات ومراكز إنتاج الحليب على المستوى الوطني كانت تنتج أزيد من 5 ملايين لتر من الحليب لتغطية السوق، سيؤدي إلى تقلصها إلى أقل من 4 ملايين لتر، ما سيحدث حالة من التذبذب في السوق بفعل تراجع العرض مقابل الطلب”.

واعتبرت ذات المصادر، أن “أزمة ندرة الحليب ستظهر بوادرهـــــــــا في قـــــادم الأيام، في ظل تحول تداعياتهـــــــا فيما بعد إلى قضية وطنية سيكون ضحيتها الأولى المواطن البسيط، مما يستدعي تدخل وزارتي الفلاحة والتجـــــــارة لحل المشكل قبل فوات الأوان لمعـــــــالجتها، غير أن الأمور لا تزال على عهدها”.

وأضافت ذات المصادر، أن “عمال الملبنات على صفيح ساخن، وأنهم يسعون إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وذلك بعد تماطل مصالح وزارة التجارة في الاستجابة إلى المطالب التي رفعوها منذ أشهر لوزير التجـــــارة بختي بلعايب، الذي لا يزال يلتزم الصمت حسبهم، والمتمثلة في زيادة هامش الربح الذي يقدر بـ 2 دج وكذا الضرائب، مع تسوية ومعالجة ملف زيادة الأجور، الذي يعاني منه العمال منذ سنوات طويلة، علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها، مطالبين بضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم”.

بالمقابل، دعا موزعو الحليب وزير التجارة بختي بلعايب، إلى “ضرورة تلبية مطالبهم العالقة، وهذا بسبب تماطل الإدارة في تسوية ومعـــــــــالجة ملف زيادة الأجور الذي يعــــــــاني منه العمال منذ سنوات طويلة، علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها”، معتبرين أنه “يتوجب على الوصاية ضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم”، مؤكدين أن “عمال القطاع لا زالوا ينتظـــــــــرون وعود الوزير بختي بلعايب، من أجل تحقـــــــيق مطالبهم العالقة منذ سنوات”، مضيفين أن “انشغالاتهم تم رفعها في وقت سابق إلى رئيس الاتحـــاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي وعدهم بنقل طلباتهم لوزارة التجارة لم تتحقق بعد”.



لخضر داسة

