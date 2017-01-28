عــودة موفــقـة لبودبـوز إلى المنافسـة

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 9:22 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
وقع هدفا رائعا في مرمى مرسيليا
كانت عودة الدولي الجزائري، رياض بودبوز إلى المنافسة موفقة إلى حد ما، في مباراة جمعت فريقه مونبولييه أمام مضيفه أولمبيك مرسيليا، سهرة أمس الأول، بملعـــــب „فيلـــــودروم“ بعاصمة الجنوب الفرنسي في افتتاح الجولة الـ22 لبطولة الدرجة الأولى.
ومعلوم أن بودبوز صاحب 26 عاما تعرض لإصابة مع بداية شهر ديسمبر الماضي، استدعت خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبةّ، غاب بسببها عن صفوف المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الغابون، لكنه تعافى بشكل سريع ورسم عودته إلى المنافسة.
وبقدمه اليسرى تمكن بودبوز من توقيع هدف رائع جدا عن طريق مخالفة مباشرة لم يحرك لها حارس مرسيليا ساكنا، لكن فريقه سقط بخماسية، مع العلم أن لاعب „الخضر“ استطاع معادلة أفضل رقم تهديفي له في بطولة „الليغ 1“ حينما سجل موسم 2010-2011، 8 أهداف كاملة لما كان لاعبا في صفوف نادي سوشو الفرنسي الذي شهد معه بداياته.
ولم يمر تألق رياض بودبوز مرور الكرام، حيث أشاد موقع „فوت ميركاتو“ كثيرا بالمستوى الكبير الذي ظهر به، وأكد بأنه ورغم من عودته من الإصابة وتأخره البدني نوعا مقارنة بزملائه، إلا أن هذا لم يظهر عليه على الإطلاق، وكان أحسن عنصر من جانب فريقه بفضل تحركاته وفنياته التي صنعت الفارق في العديد من المرات، لكن رعونة المهاجمين آلت دون ذلك، كما وصف صاحب المقال هدف رياض بالرائع خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب من مخالفة مباشرة.
وصار بحوزة بودبوز هذا الموسم ثمانية أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين هذا الموسم، وفي حالة مواصلة تألقه لا نستبعد أن يدخل ضمن مفكرة بعض الأندية القويــــة التي قد تسعى لضمه الصيف المقبل.
أحمد.ح
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