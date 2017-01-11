عظام الحوض تستمر في النمو حتـــــى سن الـــــ79 !

باحـــــثون يؤكـــــدون:

كشف باحثون أمريكيون في دراسة حديثة أن عظام الحوض تستمر في النمو حتى سن الـ79 مسببة زيادة

في الوزن ومقاس الخصر.

واستخدم الباحثون الأشعة المقطعية لقياس عرض وطول 246 مريض من مختلف الأعمار، واتضح أن عرض حوض المرضى يستمر في النمو حتى بعد تمام نمو الهيكل العظمي في سنّ العشرين، وحدد الباحثون بدقة كيف يتسع مدخل الحوض ليتسبب في نمو الحوض، وتبيّن أن عرض حوض أكبر المشاركين في البحث تزيد بمقدار بوصة عن حوض أصغر المشاركين.

وقد فسّر الباحثون أن هذا الفارق يمكن أن يؤدي لزيادة ثلاثة بوصات في محيط الخصر بين أعوام 20 و79 عاماً، وهذه الــزيادة يمكن أن تفسر زيادة الوزن بمقدار رطل كل عام. وأثبت الباحثون من جامعة نورث كارولينا أن الإنسان يظل ينمو إلى ما بعد السبعين ولكنه لا يكتسب طولاً بل عرضاً،

ووجدوا أيضا أن عظام الحوض تستمر في النمو حتى بعد اكتـــمال نضج الهيكل العظمي للإنسان، وينتج عن هذا زيادة في عرض محيط الخصر وبعض الكيلوغرامات على الميزان.

وقالت كاتبة الدراسة وأستاذة جراحة التجميل بجامعة نورث كارولينا الدكتورة لورانس داهنير: (تقترح هذه الدراســـة أن نمو الحــوض ربما يساهم في زيادة عرض جسم الشخص ومحيط خصره بتقدم العمر سواء كان ذلك يصاحبه زيادة الدهون في الجسم أم لا). وأضافت داهنير أنه إذا كانــت بقية أجزاء الجسم تعاني نفس ظاهرة النمو عرضياً فربما يعني ذلك زيادة في وزن الجسم بحوالي رطل كل عام.

وكالات