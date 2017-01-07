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عشرات القتلى في انفجار شاحنة وقود بمدينـة أعـزاز السـورية

يناير 07, 2017 دولي 0

عشرات القتلى في انفجار شاحنة وقود بمدينـة أعـزاز السـورية

تخضع لسيطرة المعارضة

قالت عدة مصادر، إن شاحنة وقود انفجرت في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية مع تركيا، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة عشرات آخرين أمس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 43 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز الشمالية.وتـــــــابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.وفي تصريحات لم تنسبها لمصدر قالت وكــــالة دوجان التركية الخاصة للأنباء، إن الانفجـــــار وقع بفعل سيارة ملغومة زرعها تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تعلن أي جهــــة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن طبيب في أعزاز قوله، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين.وقال أحد سكان أعزاز، الذي ذهب إلى المستشفى المحلي لـ”رويترز”، إنه أحصى نحو 30 جثة.وأعزاز معقل أساسي للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، وهو تحالف يضم جماعات من المعارضة المعتدلة تمكن بدعم عسكري تركي من طرد متشددي الدولة الإسلامية من المنطقة الحــدودية.وقالت وكالة دوجان، إن الانفجار وقع قرب مبنى حكومي في المدينة وسُمع دويه عبر الحدود في مدينة كلس التركية.


وكالات

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