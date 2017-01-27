عزلـــة هاتفيـــة خانقــــــة!

يعاني العشرات من سكان القرى بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، والتي تضم 17 بلدية معزولة، من عزلة هاتفية خانقة، لاسيما في الأشهر الأخيرة، حيث تسود حالة تذمر كبيرة وسط هؤلاء، خصوصا في ظل افتقاد بعض هذه المناطق لأسلاك الهاتف النقال، وبالتالي هم يطالبون، اليوم، أكثر من ذي قبل، بتدخل المصالح المعنية وإيجاد الحلول، التي من شأنها أن تخرجهم من هذه العزلة.