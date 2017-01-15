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عزلة قاتلة تطارد سكان قرى “عين الروى” بسطيف

يناير 15, 2017 أخبار محلية 0

عزلة قاتلة تطارد سكان قرى “عين الروى” بسطيف

يطالبون بنصيبهم من التنمية

أبدى سكان قرى ومداشر بلدية عين الروى الواقعة شمال ولاية سطيف، امتعاضهم الشديد تجاه جملة المشاكل التي نغصت يومياتهم وعلى رأسها غياب النقل العمومي والغاز الطبيعي، مؤكدين أنهم رفعوا عدة شكاوى إلى المسؤولين المتداولين على البلدية لكنها لم تجد نفعا.

وحسب ممثلين عن المنطقة الذي تحدثوا بمرارة كبيرة، على غرار مداشر الحمامة وسبع عيون ولمريس وسيدي يحي، فإنهم يعانون من أزمة مواصلات حادة بسبب تجاهل الناقلين الخواص الخط الرابط مناطقهم بعاصمة البلدية بسبب اهتراء الطرقات، وهو ما جعلهم يتكبدون مشقة قطع المسافة الطويلة سيرا على الأقدام، أو التنقل بثمن باهظ على متن سيارات “الكلوندستان”، السكان يشتكون أيضا من غياب غاز المدينة، ولكون المنطقة غابية فإن برودة الطقس خلال فصل الشتاء تسجل أرقاما رهيبة، في ظل معاناة أخرى، مع توفير قارورة الغاز التي يصل سعرها خلال نفس الفصل، إلى نحو 400 دج للقارورة الواحدة بفعل المضاربة، المواطنون أثاروا أيضا نقائص أخرى تعاني منها هذه المناطق ومنها غياب النقل المدرسي، مما يجعل التلاميذ يتأخرون بصفة تكاد تكون يومية عن موعد الدخول المدرسي صباحا، إلى جانب غياب محلات تجارية تغنيهم عناء التنقل من وإلى عاصمة البلدية، مناشدين المصالح المعنية التدخل لإنصافهم تنمويا.

سليم. خ

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