عرض وثائق بخط يد الملك جورج الثالث

تعطي لمحـــة عنـــه وعــــن حياتـــه

قال القصر الملكي البريطاني، أول أمس، إن مسودة خطاب التنازل التي كتبها الملك جورج الثالث بخط يده ستعرض للمرة الأولى ضمن مجموعة وثائق ضخمة عن عهد آخر ملوك بريطانيا الذين حكموا أمريكا. وتمتلئ مسودة الخطاب بالبقع والشطب والتصحيحات. وقد كتبت خلال فترة شهدت أزمة سياسية في مارس آذار من عام 1783 في نهاية حرب الاستقلال الأمريكية.

وجاء في الخطاب الذي لم يرسله الملك: “لذا عقدت العزم على التخلي عن تاجي وكل السلطات المتعلقة به لأمير ويلز، أكبر أبنائي والوريث الشرعي. والخطاب ضمن مجموعة من 350 ألف وثيقة من الأرشيف الملكي، تم نسخها رقميا وسيجري تحميلها على موقع على الإنترنت ليتسنى للناس الاطلاع عليها وللمؤرخين دراستها. وتتضمن الوثائق رسائل شخصية بين الملك جورج وزوجته شارلوت، وفواتير منزلية وعددا هائلا من الرسائل بين الملك والحكومة وبها ملاحظات تفصيلية عن الحرب في أمريكا. كما تتضمن أيضا كتيب تعليمات من والد جورج بشأن الملكية.

والملك جورج الثالث أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش بريطانيا، وكان ذلك من 1760 وحتى 1820. وقد عانى مشكلات صحية في الفترة الأخيرة من حياته، وهو ما تم توثيقه في فيلم “ذا مادنيس أوف كينغ جورج” أو (جنون الملك جورج) الذي تم إنتاجه عام 1994 وحاز على عدد من الجوائز. وكان ولي العهد الحالي الأمير تشارلز قد قال إن التاريخ ظلم الملك جورج حين وصمه بالجنون، وبأنه الملك الذي فقد أمريكا، في حين أنه من أكثر ملوك بريطانيا صلاحا وثقافة ومن أكثر من أسيء فهمهم أيضا.

ق.ث