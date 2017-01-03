“عبـد القـادر” ينـاشـد والـي العاصمـة انـتـشـاله مـن الشارع

أقــــصي مـــــن الترحيــــل جويليـــة الماضـــي

بدأت معاناة “عبد القادر سليماني” مع التشرد والتنقل بين منازل الأصدقاء والأقرباء منفصلا عن زوجته وطفلته منذ جويلية من العام الماضي وهذا بعد إقصائه من الترحيل، ولهذا فهو يناشد والي العاصمة عبد القادر زوخ، انتشاله وعائلته من التشرد والظفر بحقه في السكن كسائر الجزائريين.

كان “عبد القادر سليماني”، يقطن من سنة 2004 وحتى جويلية الماضي ببيت قصديري بحي الشوك بجسر قسنطينة، بعد أن اضطرته الظروف إلى بناء سكن فوضوي هناك هروبا من التشرد، حيث جهزه من أجل دخول القفص الذهبي مع شريكة حياته عام 2007، ولأنه لم يرزق بأطفال فقد تبنى الطفلة “نريمان” وهي الأخرى تعاني من هذه الظروف الصعبة التي تعيشها العائلة، ومع حملة الترحيل التي قادها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الهادفة إلى القضاء على السكن القصديري بالــــعاصمة فقد تأمل وعائلته الحصول على سكن لائق.

أصيب بالسكري وارتفاع ضغط الدم

إلا أن أحلامه تبخرت بعد إقصائه من الحصول على سكن رغم إبلاغه من قبل بحزم أمتعته والتجهيز من أجل “الرحلة”، لكن يوم الترحيل كان مثل الصاعقة حيث هدم منزله وبقيت أغراضه ملقاة في الطريق وهي اليوم موزعة بين منازل الأقارب، ومنذ ذلك الوقت وهو يصارع مرض السكري والضغط اللذين أصاباه نتيجة القلق والغضب وعدم تحمل ما وصفه “بالحقرة” وعدم الظفر بحق من حقوقه كجزائري وهو السكن، سيما وأنه لا مانع في ذلك.

المصالح البلدية رفضت استقباله

يستغرب “عبد القادر” وعائلته الوضع والإقصاء فالترحيل مس الجيران وسكان الحي القصديري كلهم ولم يمسه، فحسب عبد القادر فهو لم يسبق أن تلقى أي استفادة أو إعانة من الدولة ولا يملك أي شيء قد يعيق استفادته من السكن وزوجته هي الأخرى لا مانع يمنعها من ذلك، مضيفا أنه يطالب المسؤولين التوضيح له واستقباله من أجل إعلامه بالسبب الحقيقي وراء الإقصاء، لأن الجهة المعنية رفضت استقباله والتوضيح له مكتفين بطلب تقديمه لطعن فقط.

ولعل أكثر ما يحز في نفس عبد القادر، هو عدم التحاق ابنته بمقاعد الدراسة لعدم حيازة عائلتها على الإقامة وعنوان بسبب حالتهم الآنية باعتبارهم مشردين بعد هدم منزلهم القصديري، وما يخشاه هو تأثير هذا الوضع على نفسيتها لأنها تتواجد تارة مع الأب وتارة مع الأم بين منازل الأهل والأقارب الذين وإلى متى سيضطرون إلى استقبالهم في منازلهم واحتواء أثاثهم.

ولانتشاله من هذا الوضع المأساوي، يناشد “سليماني عبد القادر”، الوالي زوخ وكل الهيئات المسؤولة انتشاله من الشارع وحفظ كرامته وكرامة عائلته والنظر إلى ابنته الصغيرة التي حرمت من أبسط حقوقها وهي الدراسة، يتمنى أن تصل صرخته إلى آذانهم ويعيدون له حقه المسلوب من أجل ابنته وزوجته.



فايزة. ب