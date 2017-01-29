طلعي مطلوب بين البويرة والعاصمة

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 9:16 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair همسات 0
لا تزال المعاناة تطبع تنقلات المسافرين من البويرة إلى الجزائر العاصمة عبر القطار السريع صباحا، نظرا إلى التخلفات اليومية، التي تجبرهم على الالتحاق متأخرين إلى مقاعد الدراسة والعمل، ولعل ما زاد الطين بلة هو برمجة رحلة جديدة من محطة الثنية إلى محطة الأخضرية صباحا، وما زاد من غضبهم هو أن القطار خال من المسافرين مقارنة بالقطار السريع، الذي يعج بهم، هذا القطار يعيق مرور القطار السريع، الذي يتكفل بنقل عدد كبير من المسافرين من ثلاث ولايات، البويرة، بومرداس وصولا إلى العاصمة، فأصبح يتأخر أزيد من نصف ساعة يوميا. متسائلين عن هذه البرمجة الخاطئة، فهل يتدخل وزير النقل والأشغال العمومية لوضع حد لهذا الإشكال؟
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