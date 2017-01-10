طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً
يناير 10, 2017 Wakteldjazair همسات 0
قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من تجاوزات داخل مؤسسة “ميترو” الجزائر، بداية بشركات الإنجاز المكلفة بإنجاز سلالم “الميترو” التي لا تزال معطلة. وذكرت ذات المصادر أن طلعي أمر بفتح تحقيق في صحة تعطل السلالم الكهربائية وكذا شركات الانجاز التي أخذت مبالغ خيالية، بعدما أبقت على حالة تعطلها لأزيد من 3 أشهر وباتت تمثل أكبر هاجس أمام المواطنين الذين يرتادون هذه المحطات بالجزائر العاصمة.
يناير 10, 2017 0قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
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