آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

يناير 10, 2017 همسات 0

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من تجاوزات داخل مؤسسة “ميترو” الجزائر، بداية بشركات الإنجاز المكلفة بإنجاز سلالم “الميترو” التي لا تزال معطلة. وذكرت ذات المصادر أن طلعي أمر بفتح تحقيق في صحة تعطل السلالم الكهربائية وكذا شركات الانجاز التي أخذت مبالغ خيالية، بعدما أبقت على حالة تعطلها لأزيد من 3 أشهر وباتت تمثل أكبر هاجس أمام المواطنين الذين يرتادون هذه المحطات بالجزائر العاصمة.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017

همسات

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

يناير 10, 2017 0

قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
اقرأ المزيد
ولد خليفة يمدح البرلمان

ولد خليفة يمدح البرلمان

يناير 10, 2017 0

اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي بـي آل”

اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي...

يناير 10, 2017 0

بوتفليقـــة يعــــزي الإيرانيــــين

بوتفليقـــة يعــــزي...

يناير 09, 2017 0

مجانــي يغـــادر “الليغـــــــا”

مجانــي يغـــادر...

يناير 09, 2017 0

السفيــر الألمانـــي عنــد هامـــل

السفيــر الألمانـــي...

يناير 09, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  