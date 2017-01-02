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طـائرات سوريـة تستأنف القصـف قـرب دمشق

يناير 02, 2017 دولي 0

طـائرات سوريـة تستأنف القصـف قـرب دمشق

مسؤول بالمعارضة والمرصد:

قال مسؤول بالمعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات سورية استأنفت قصف وادي بردى الخاضع للمعارضة إلى الشمال الغربي من دمشق أول أمس، بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات.
وهددت المعارضة يوم السبت بالتخلي عن اتفــــــــاق الهدنة الذي رعته روسيا وتركيا ودخل حيز التنفيذ يوم الجمعة إذا واصلت الحكومة السورية وحلفاؤها انتهاكه.
وقال المرصد السوري والإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية المتحـــــــالفة مع الحكومة السورية، إن المئات من المدنيين غــــــــادروا الوادي في اليوم السابق قاصدين مناطق قريبة خاضعة للحكومة.


وكالات

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