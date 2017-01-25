طريـــق بطـــئ!

آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:34 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair همسات 0
بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي بالقبة)، جرفت مياه الأمطار الطريق الذي لم ينجز كما يجب، فتحول المكان إلى محطة توقف اضطراري لأصحاب السيارات، لتحوله إلى طريف بطيء، قبل الانتقال إلى السرعة الأعلى، فهل قامت مديرية الأشغال العمومية ببريكولاج فضحته الأمطار
يناير 25, 2017 0بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
يناير 25, 2017 0
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