طريـــق بطـــئ!

بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي بالقبة)، جرفت مياه الأمطار الطريق الذي لم ينجز كما يجب، فتحول المكان إلى محطة توقف اضطراري لأصحاب السيارات، لتحوله إلى طريف بطيء، قبل الانتقال إلى السرعة الأعلى، فهل قامت مديرية الأشغال العمومية ببريكولاج فضحته الأمطار