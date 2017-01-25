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طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 همسات 0

طريـــق بطـــئ!

بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي بالقبة)، جرفت مياه الأمطار الطريق الذي لم ينجز كما يجب، فتحول المكان إلى محطة توقف اضطراري لأصحاب السيارات، لتحوله إلى طريف بطيء، قبل الانتقال إلى السرعة الأعلى، فهل قامت مديرية الأشغال العمومية ببريكولاج فضحته الأمطار

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همسات

طريـــق بطـــئ!

طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 0

بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
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