آخر تحديث : يناير 8th, 2017 10:02 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

طرقات حدودية جديدة بتندوف قريبا

يناير 08, 2017 أخبار محلية 0

طرقات حدودية جديدة بتندوف قريبا

شبكة يزيد طولها عن ألف و860 كلم بغلاف 49 مليار دينار

يجري تجسيد عدة مشاريع جديدة بقطاع الأشغال العمومية لولاية تندوف تخص إنجاز طرقات حدودية وعمليات عصرنة الطريق الوطني رقم 50 حسب ما استفيد في الآونة الأخيرة من مسؤولي مديرية الأشغال العمومية.

خصص لهذه المشاريع ما يقارب 49 مليار دينار ضمن برامج تنموية مختلفة، حيث تستحوذ الطرقات الحدودية على حيز هام منها، ويتعلق الأمر بإنجاز شبكة يزيد طولها عن 1.860 كلم تربط مناطق الحنك والشناشن والنقطة الكيلومترية 75 ومنطقة عوينة بلقرع بالحدود المالية والموريتانية مثلما أوضح مدير القطاع عبد العزيز زاوي.
كما تم فك العزلة عن جميع القرى النائية لبلديتي أم العسل وتندوف من خلال ربطها بالطريق الوطني رقم 50 وكذا بالطرقات الولائية، وينتظر الانتهاء قريبا ضمن تلك المشاريع من إنجاز طريق تندوف – تفاقومت (28 كلم) وكذا النقطة الكيلومترية 75 (مسافة 146 كلم) إلى جانب الطريق الرابط بين غار الجبيلات ومنطقة قلب العتروس (300 كلم) وهي العمليات التي بلغت بها نسبة تقدم الإنجاز إجمالا أكثر من 90 بالمائة.
وبخصوص مشروع الطريق الرابط بين ولايتي تندوف وأدرار عبر مسافة 460 كلم، فقد تم التكفل كلية بهذا المحور من خلال عدة عمليات مسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية، وبغرض عصرنة الطريق الوطني رقم 50 الذي يعتبر الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه ولاية تندوف في التموين بمختلف الاحتياجات توجد عمليتان قيد استكمال الأشغال بهما عبر هذا المحور.


ق.م

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017

همسات

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

يناير 08, 2017 0

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب...
اقرأ المزيد
تغريـدة بـن لشهـب

تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 0

“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

“وقت الجزائر” تحرك وزارة...

يناير 08, 2017 0

“الراب” للاحتفال بيوم الشهيد!

“الراب” للاحتفال بيوم...

يناير 08, 2017 0

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  