طرقات حدودية جديدة بتندوف قريبا

شبكة يزيد طولها عن ألف و860 كلم بغلاف 49 مليار دينار

يجري تجسيد عدة مشاريع جديدة بقطاع الأشغال العمومية لولاية تندوف تخص إنجاز طرقات حدودية وعمليات عصرنة الطريق الوطني رقم 50 حسب ما استفيد في الآونة الأخيرة من مسؤولي مديرية الأشغال العمومية.

خصص لهذه المشاريع ما يقارب 49 مليار دينار ضمن برامج تنموية مختلفة، حيث تستحوذ الطرقات الحدودية على حيز هام منها، ويتعلق الأمر بإنجاز شبكة يزيد طولها عن 1.860 كلم تربط مناطق الحنك والشناشن والنقطة الكيلومترية 75 ومنطقة عوينة بلقرع بالحدود المالية والموريتانية مثلما أوضح مدير القطاع عبد العزيز زاوي.

كما تم فك العزلة عن جميع القرى النائية لبلديتي أم العسل وتندوف من خلال ربطها بالطريق الوطني رقم 50 وكذا بالطرقات الولائية، وينتظر الانتهاء قريبا ضمن تلك المشاريع من إنجاز طريق تندوف – تفاقومت (28 كلم) وكذا النقطة الكيلومترية 75 (مسافة 146 كلم) إلى جانب الطريق الرابط بين غار الجبيلات ومنطقة قلب العتروس (300 كلم) وهي العمليات التي بلغت بها نسبة تقدم الإنجاز إجمالا أكثر من 90 بالمائة.

وبخصوص مشروع الطريق الرابط بين ولايتي تندوف وأدرار عبر مسافة 460 كلم، فقد تم التكفل كلية بهذا المحور من خلال عدة عمليات مسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية، وبغرض عصرنة الطريق الوطني رقم 50 الذي يعتبر الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه ولاية تندوف في التموين بمختلف الاحتياجات توجد عمليتان قيد استكمال الأشغال بهما عبر هذا المحور.



ق.م

