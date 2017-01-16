طبعة أولى لمهرجان مســرحي مدرسـي عربي بالجـزائر

بعد الاطلاع على التجربة المحلية

أبدى إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رغبة الأخيرة في تنظيم الطبعة الأولى للمهرجان العربي للمسرح المدرسي بالجزائر، في لبنة جديدة للشراكة الثقافية المتنامية بين الجزائر والهيئة، بالتزامن مع تواصل فعاليات المهرجان التاسع للمسرح العربي بمدينتي “وهران” و”مستغانم”.

تزامن حضور أمين عام الهيئة العربية للمسرح رفقة لخضر بن تركي” المدير العام الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بمدينة مستغانم، مع زيارة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث كانت للوفد الرسمي فرصة متابعة مسرحية لجامعة تيزي وزو بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية الجديدة.

وعبر أمين عام الهيئة العربية للمسرح، بعد لقاءه بوزيرة التربية ووالي مستغانم عبد الوحيد طمار عن رغبة الهيئة العربية للمسرح في ترسيخ أطر التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية وقطاع التربية في الجزائر، من خلال بعث مشروع المهرجان العربي للمسرح المدرسي في طبعة جزائرية استكمالا لما تم تحقيقه مع وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وشهد لقاء عبد الله مع بن غبريط تبادل وجهات النظر، والحديث حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مجال تحديد آليات هذا التعاون والتنسيق في شكل إبرام اتفاقيات تعنى بتكوين وتأطير الكوادر الجزائرية التابعة لقطاع التربية. وسيتم وضع رزنامة للمواعيد الثقافية المقبلة خاصة تحديد موعد لتنظيم دورة المهرجان العربي للمسرح المدرسي انطلاقا من تجربة ولاية مستغانم في تنظيم المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته الثلاثين، حيث تعتبر هذه التظاهرة الثقافية العريقة، مشتلة لاكتشاف المواهب في الوسط المدرسي.

يؤشر قرب استحداث مهرجان عربي للمسرح المدرسي، على رهانات أكبر لمسرح طفولي تشهد تطبيقاته تسارعا في المدارس، أشهرا بعد إطلاق باكورة الفعل الركحي في المدارس، والحراك الدائر لمنح مسرح الطفل حضورا أكبر في المنظومة التربوية الوطنية، وإدماج المسرح كمادة في البرنامج التربوي الرسمي. ويرسم مشروع “مسرحة المناهج” هدفا أسمى: الإجابة على ثلاثة استفهامات، وهي: لمن نكتب؟ ماذا نكتب؟ وكيف نكتب؟ ناهيك عن ضبط السبل التي يتم بها مراعاة شروط الخشبة وضمان الوصول بوعي حاد إلى أنظار وعقول المشاهدين الصغار، وهي مشتلة ستعبدالطريق إلى حركة مسرحية طفولية تتكرس كمنهج ميسر للتعليم والتعلم والمتعة أيضا.

ق. ث