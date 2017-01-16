طالب ثانوي على رأس عصابة تروّج المخدرات بسطاوالي

ضبطــــــوا وبحوزتهـــــم مخـــــدرات و127 قـــــرص مهلـــــوس

تمكنت مصالح الضبطية القضائية على مستوى ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط 3 أشخاص يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينهم طالب ثانوي مقبل على اجتياز شهادة البكالوريا، ومتربص بالتكوين المهني، إضافة إلى مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 50 سنة، حيث تم حجز كمية من القنب الهندي بوزن 85 غ بالإضافة إلى 127 من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع بعدما كانوا بصدد تقسيمهما وتوزيعها وسط الأحراش داخل غابة بسطاوالي.

عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت بتاريخ 2 جانفي الجاري، عندما توجّه المتهمون الثلاثة نحو الأحراش داخل غابة بسطاوالي، الأمر الذي شدّ انتباه عناصر الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية تفتيش روتينية على مستوى المكان، على هذا الأساس قامت ذات المصالح بالترصد لتحركات المتهمين وبينما هم كانوا بصدد التقسيم والتوزيع والتسليم لتلك السموم من المخدرات والمؤثرات العقلية، طوّقت عناصر الأمن المكان، أين تمكّنت من القبض على المتهمين، وبحوزتهم حقيبة تحوي 127 قرص مهلوس من مختلف الأنواع إلى جانب 85 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي.

على هذا الأساس، تم توقيف المشتبه فيهم حيث تم تقديمهم أمام محكمة الشراقة وإعداد ملف جزائي ضدّهم بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة، كما تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

وأثناء عملية التحقيقات نفى المتهمون جميعهم الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وصرح المتهم الأول والثاني أنهما بتاريخ الوقائع توجها إلى مسكن المتهم الثالث من أجل اقتناء المشروبات الكحولية، مؤكدين أن مصالح الضبطية القضائية ألقت عليهم القبض داخل الفيلا التي يعمل بها المتهم المسبوق قضائيا كحارس وليس وسط الأحراش كما هو في المحضر، ولا علاقة لهما بالمخدرات المضبوطة، موضحين أن رجال الضبطية ضبطت تلك المحجوزات بالفيلا المجاورة للفيلا التي يعمل فيها المتهم الثالث كونها في إطار البناء وأن مصالح الضبطية القضائية اقتحموها وقاموا بتفتيشها دون حصولهم على إذن بالتفتيش، من جهته أدلى المتهم الثالث بنفس تصريحات شريكيه، موضحا أنه فعلا يقوم ببيع المشروبات الكحولية من دون رخصة، ولا علاقة له بالمخدرات المضبوطة، كونه مسبوق قضائيا في المتاجرة بها وتوقف عن ذلك بعد استفادته من ظروف التخفيف على مستوى ذات المحكمة.



ق.م