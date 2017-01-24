“طاسيلي للطــيران” تفتــح خطــوطا جـــديدة نحـــو إفريقيـــا

تسعى لتتحول إلى شركة إقليمية

أعلن الرئيس المدير العام، “طاسيلي للطيران”، بلقاسم حرشاوي، أن شركته تعتزم فتح خطوط جوية، لتغطية وجهات جديدة في إفريقيا، مع الاستثمار في مجالات أخرى، تقدم خدمات جديدة لزبائنها.

في هذا الشأن، صرح حرشاوي يقول “يكمن هدفنا في جعل شركة “طاسيلي للطيران”، شركة إقليمية، من خلال اقتحام السوق الإفريقية، ونحن نعمل في هذا الاتـــــجاه”، مذكرا بمشروع تدشــين خط رابط بين الجزائر العاصمة-تندوف-نواقشط خــــــلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

ويندرج المشروع في إطار تعليمات السلطات العمومية حول ترقية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات نحو إفريقيا، التي توفر فرصـــــا أكيدة -حسب قوله- مشيـــــرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة اقتحام السوق الأوروبية”.

وتحسبا لاقتحام السوق الإفريقية، أوضح الرئيس المدير العام، أن شركة “طاسيلي للطيران” وقعت نهاية نوفمبر 2016 على بروتوكول اتفاق مع لوجيترانس (مجمع الشركة الوطنية للنقل البري) حول نقل البضائع بواسطة طائرة شحن: وهو اختصاص تعمل الشركة على تطويره من أجل مرافقة توسعها في القارة.

من جهة أخرى، أكد حرشاوي على إرادة الشركة في تقديم “بديل آخر” للمسافرين، مضيفا أن الشركة تتميز أيضا بالجانب التكويني الذي تخصص له ميزانية “معتبرة” لفائدة كافة موظفيها. كما أردف يقول “نجعل من جانب التكوين اهتمامنا الأول، للتمكن من الارتقاء إلى مستوى شركة ذات بعد دولي”.

وبخصوص الأسطول الذي تملكه هذه الشركة العمومية للنقل الجوي، أشار ذات المسؤول، إلى أن 12 طائرة بلغت “الحد الأقصى للخدمة”، ومنه ضرورة تدعيم هذا الأسطول من أجل فتح خطوط أخرى، سواء في مجــــــال نقل النفط، الرحلات الداخلية أو الدولية، مذكرا بالمنــــــــاقصة التي تم إطلاقهــــــــا مؤخرا من أجل اقتناء 4 طائرات طـــــاقتها 155 مقعد للواحدة وطـــــائرة واحدة من 70 مقعدا.

كما تم إطلاق عروض مناقصة أخرى حول استئجار طائرتين توجهان للنقل الصحي لعمال القطاع النفطي وسكان منطقتي حاسي مسعود وأدرار.

وإضافة إلى اقتناء طائرات جـــــــديدة، تنوي الشركة مواصلة سياستها المتعلقة بـ”الأسعار التنافسية”، من خلال تخفيض الأسعار.

وبخصوص عمليات التدشين التي جرت خلال الأشهر الأخيرة على الرحلات الداخلية والدولية، أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية “طاسيلي للطيران”، أنها تستجيب لـ”إستراتيجية محددة” مرتبطة بتطوير الشركة وبحاجيات الشركة الأم سوناطراك. وأوضح أن “الأولوية الأولى” لشركة طاسيلي للطيران، تبقى نقل العمال بقواعد الحياة في الجنوب.

أما الجانب الثاني، فيتعلق-كما قال- بالجانب الذي يربط طاسيلي للطيران بشركاء سوناطراك، مشيرا إلى تدشين خلال سنة 2016 خطي الجزائر-وهران-خنشلة (غرداية)والجزائر-قسنطينة-كرشبة، علما أن كرشبة تحتضن مركز لاستغلال الغاز بالشراكة مع عين صالح غاز.

وأكد حرشاوي، أن “شركتنا كفرع لمجمع سوناطراك، شركة مواطنة لا يمكنها إلا أن تتبنى هذا المسعى، ومواطنتنا نعبر عنها من خلال التكفل بالمسافرين”. وأكثر من ذلك، أضاف يقول “نبرزهــــــا أيضا على الصعيد البيئي”، مشيرا أساسا إلى تبني خلال سنة 2017 “سيـــــــاسة الوقود”، التي ترمي إلى تقليص استهلاك الكيروزين وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ولتنويع خدماتها، تعتزم الشركة من خلال فرعها، تجسيد شراكة مع المؤسسة الوطنية لغسل عوازل خطوط الضغط العالي الموجودة في شمال البلاد. ويتعلق الأمر بمشروع لفائدة مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع فرنسي-برتغالي، يسمح بتفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال موسم الصيف.

وبعد أن ذكر بأن شركة طاسيلي للطيران استفادت في ماي 2016 من شهادة التصديق (IOSA) وهي علامة جودة تخص أمن الطائرات، أعرب السيد حرشاوي، عن ارتياحه لهذه الثقة المتجددة، معتبرا أنه من “المهم جدا” الحصول على هذا التصديق للمرة الثالثة على التوالي.وأوضح أن “الشهادة التي تم الحصول عليها بعد أسبوع من تدقيق قام به خبراء أجانب، يسمح بالارتقاء بشركة طاسيلي للطيران إلى مستوى شركات ذات مستوى عالمي”، مضيفا أن هذه الشهادة التي تمنح كل سنتين، تحتم علينا الحفاظ على المستوى والوتيرة، للتكيف مع المعايير الجديدة التي تؤهلنا للحصول عليها”.



نسرين.ف