ضيق العيادة ونقص الخدمات الصحية يرهق المرضى

سيدي عبد العزيز بجيجل

اشتكى سكان بلدية سيدي عبد العزيز بولاية جيجل من تدني الخدمات الصحية على مستوى العيادة المتعددة الخدمات الوحيدة بالمنطقة، والتي تعرف اكتظاظ كبير للمرضى يوميا، نظرا لضيق المركز الصحي وأصبح لا يلبي حاجات السكان، الأمر الذي يدفعهم الى التنقل إلى البلديات المجاورة على غرار بلديتي القنار والطاهير لتلقي أبسط العلاجات، الأمر الذي أثقل كاهل المرضى ودويهم.

حيث طالب سكان بلدية سيدي عبد العزيز من مديرية الصحة والسلطات البلدية بضرورة تجسيد مشروع إنجاز العيادة المتعددة الخدمات التي انتظروه طويلا، خاصة أن البلدية تعرف كثافة سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وحسب تصريح السكان لـ«وقت الجزائر” فإنهم تلقوا الوعود كثيرا من السلطات المحلية بإنجاز هذا المرفق الصحي الهام وتخفيف من مــعاناة السكان بتحسين الخدمات الصحية على مستوى هذه البلدية الساحلية، والتي تعرف توافد الآلاف من السياح سنويا إليها خــلال موسم الاصطياف، مما يجعل المرفق غير قادر على التكفل بجميع المرضــى القاصدين له للعلاج، إذ يشهد طوابير للمرضى خارج العيادة ينتظرون دورهم للفحص أو في الحالات الاستعجالية والتي غالبا ما ينقلون إلى مستشفى الطاهير نظرا للاكتظاظ ونقص الأدوية والتجــهيزات الطبية بالعـيادة المتعددة الخدمات بمركز البلدية.

وحسب مصدر مسؤول ببلدية سيدي عبد العزيز في تصريح لـ«وقت الجزائر” فإن استفادت سابقا من تسجيل مشروع إنجاز عيادة متعددة الخـــدمات جديدة تلبي حاجـــيات سكان المنطقة وزوارها، إلا أن المــشروع لم يجسد بعد على أرض الواقــع بسبب مشكل الأرضية.



نجاة صوكو