“ضحيت بالدراسة من أجل أن أصبح بطلة وسنشرف الجزائر في الألعاب الإسلامية”

البطلة الاولمبية السابقة، نورية بنيدة مراح لـ”وقت الجزائر”:

أكدت البطلة العالمية السابقة في اختصاص 1500 متر والعضوة الحالية في اللجنة الاولمبية الوطنية، نورية بنيدة مراح لـ«وقت الجزائر”، أن الرياضيين الحاليين يتوفرون على إمكانيات كبيرة من أجل التدريب والعمل، عكس جيلها الذي ضحى كثيرا حتى بالدراسة من أجل ألعاب القوى، كما أكدت باعتبارها رئيسة الوفد الجزائري المشارك في ألعاب التضامن الإسلامية، أن الجزائر ستكون حاضرة من أجل تسجيل نتائج إيجابية.

وقت الجزائر: لقد لاحظنا مشاركتك مؤخرا في العديد من الندوات الخاصة بالرياضة وألعاب القوى؟

نورية بنيدة مراح: بالفعل فأنا أود دائما أن أوسع معارفي في الرياضة، خاصة وأن الرياضي بعد الاعتزال يجد نفسه بعيدا عن الكثير من الأشياء، خاصة الجانب الدراسي، الذي يعد أمرا ضروريا لتوسيع المعارف في المجال الرياضي الذي أحببته كثيرا وهو جزء من حياتي.

كونك بطلة أولمبية سابقة بماذا تنصحين الجيل الجديد؟

أنا فرطت في دراستي وأعترف بذلك، كوني أحببت كثيرا الرياضة، وفي ظل الظروف التي كنت أتدرب فيها في وهران، في ظل غياب المرافق، فقد عانيت كثيرا ولم يكن بإمكاني الجمع بين الدراسة والرياضة، وعليه قررت التضحية بالدراسة من أجل الرياضة التي تدرجت فيها إلى أعلى المستويات وقلت في نفسي أني سأنجح وسأصير بطلة اولمبية وبالفعل توجت بالذهبي في اولمبياد سيدني. لكن الشيء الذي يحز في نفسي، أني لم أكمل دراستي وذلك أتأسف عليه كثيرا، لكنني بالطبع لست نادمة على قراري، وأنصح الجيل الجديد بعدم التفريط في الدراسة، لأن المشوار الرياضي قصير ولابد للإنسان أن يفكر في المستقبل بعد الاعتزال، وهناك العديد من الرياضيين الذين وجدوا أنفسهم بطالين ما بعد الاعتزال.

الجيل الجديد لديه الإمكانيات عكس جيلكم.. أليس كذلك؟

بالفعل فالرياضيين الحاليين لديهم كل الوسائل، لا أقول جميعها لكن كل الوسائل الضرورية للتدريب والتحضير، أنا شخصيا كنت أتدرب ما بين المزارع وفوق الأرض المليئة بالزجاج وكدت أن أفقد رجلي، وأنا أجري في إحدى المناسبات وتعرضت إلى إصابة كادت تنهي مشواري الرياضي.

أنت الآن رئيسة الوفد الجزائري بألعاب التضامن الإسلامي، ما تعليقك؟

هو شرف كبير لي، أن أقود الوفد الجزائري المشارك في ألعاب التضامن الإسلامي، وهي التجربة التي أود أن أخوضها خاصة وأنه سبق لي وأن شاركت في التظاهرات وأعرفها حسن المعرفة، وأطلب من الله أن يوفقني في هذه المهمة الصعبة وأشكر كل من وضع الثقة في نفسي.

كيف ستكون المشاركة الجزائرية؟

نحن حاليا بصدد إقامة كل الترتيبات لضمان تدريبات في المستوى للرياضيين الذين يمثلون الاختصاصات التي ستشارك بها الجزائر في هذه الطبعة والمحددة بـ17 رياضة، وهي السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة (3-3)، الجمباز، كرة اليد، الجيدو، الكاراتي دو، الرماية، تنس الطاولة، التايكواندو، التنس، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم والجيدو للمعوقين بصريا، وهذه المشاركة ستكون في كلا الجنسين الذكور والإناث باستثناء كرة القدم والملاكمة، اللتين ستكتفيان بالذكور فقط.

كم عدد الرياضيين الذين سيشاركون في ذات الموعد؟

ألعاب التضامن الإسلامي ستقام في ماي القادم، أي بمعنى أن كل المنافسات تكون جارية وطنيا وأن الرياضيين جاهزون لخوض المنافسات الدولية، ونحن قررنا إشراك حوالي 450 رياضي، لكن العدد الرسمي لم يتحدد بعد، حيث تركنا مهمة انتقاء الأسماء للاتحاديات، باعتبارها الهيئة القريبة من رياضييها.

ومن أجل التحضير المناسب للدورة، نظمت اللجنة الاولمبية مؤخرا مبادرة نوعية بتنظيمها خرجة إعدادية نحو أنطاليا التركية لفائدة 26 رياضيا من ستة تخصصات (الجيدو، رفع الأثقال، تنس، تنس الطاولة، كاراتي دو وتايكواندو)، حيث استفاد هؤلاء المتربصون من محطة إعدادية دامت 15 يوما من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، ومن المنتظر تنظيم تربصات مماثلة للرياضيين في اختصاصات أخرى معنية بالألعاب، وأشادت مختلف الفيدراليات بهذه المبادرة القيمة التي جاءت في وقتها، إلى كون العديد منها يعاني صعوبات مالية لتمويل التربصات بالخارج، وهو ما أثر على برنامج إعداد الرياضيين لمختلف الاستحقاقات الدولية المدرجة في رزنامتهم.

وهل ستكون المشاركة بالفئات الشابة فقط؟

ستكون لنا اجتماعات بأعضاء اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الجزائرية، وحتما سنعطي هذه المرة الفرصة للفئات الشابة (أواسط) للمشاركة في مثل هذه المنافسات والتأقلم مع أجواء السباقات والاحتكاك مع رياضيي المستوى العالي، بغرض تحضيرھم للألعاب المتوسطية والإفريقية المقبلة والتي تدخل كذلك في إطار رزنامة اللجنة الاولمبية. وهيئتنا الاولمبية حدت حذو الوصاية وركزت على إشراك فئة الشبان والعنصر النسوي في مثل هذه المواعيد الرياضية بدون الضغط عليهم.

وماذا عن الطموحات المدرجة في إطار المشاركة في موعد باكو؟

لقد أكدت اللجنة الاولمبية الوطنية على ضرورة تشريف الألوان الوطنية في هذا المحفل الكبير، وأن تكون المشاركة خاصة في الفئات الشابة من أجل المستقبل إلى جانب فريق الآمال المرشح لنيل الألقاب، الذي من المحتمل أن يشهد اعتلاء الرياضيين الجزائريين منصات التتويج.

ونحن نعمل حاليا بكل تنسيق مع الاتحاديات الوطنية، حيث راسلنا بعضها بقائمة الرياضيين المعنيين بالمشاركة رفقة الأهداف المحتمل تحقيقها في انتظار بقية قوائم رياضيي الاتحاديات الأخرى وإن شاء الله، ستكون المشاركة إيجابيةوفعالة.

أن الجزائر تشارك للمرة الرابعة على التوالي في هذه الألعاب، بعد التي جرت بكل من مكة المكرمة (السعودية 2005)، ثم طهران (إيران 2009)، ثم باليمبانغ (أندونيسيا 2013)، وأظن أن المشاركة ستزيد من مستوى رياضيينا، خصوصا أننا نعتزم على تفادي أي إشكال أو أي نقطة سلبية، لتكون الأمور أحسن مما كانت عليه في دورة باليمبانغ السابقة.

إذن أنت مستعدة للمواعيد؟

نعم بالفعل والأكيد أننا نطمح دائما للأحسن وكوني رياضية سابقة، أحس جيدا ما يشعر به الرياضيين سواء في التدريب أو في المشاركات الهامة، وأتمنى التوفيق للجميع.



نادية. غ