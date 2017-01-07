ضابـط شرطة يعتدي على قاضية

تولّى عملية هدم مسكن أهل الضحية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حقّ ضابط شرطة، لارتكابه جنحتي التهديد بالاعتداء والتعدي بالعنف، وهي ملابسات القضية التي طالت قاضية في العاصمة.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت بناء على الشكوى التي قيدتها الضحية ضدّ المتهم، حيث صرحت أنها بتاريخ الوقائع كانت قد توجهت لزيارة أهلها القاطنين ببوزريعة وفجأة تفاجؤوا بتهجّم المتهم عليهم عنوة بغية تهديم منزلهم القصديري بموجب قرار من والي ولاية الجزائر، وهذا في إطار قرار تهديم البيوت القصديرية، حينها طالبت الضحية من المتهم أن يسلمها قرار الهدم، وهذا بعدما عرفت عن نفسها بأنها قاضية، غير أن المتهم لم يبال بالأمر وأصبح يتلفظ بعبارات قبيحة وبذيئة كما نعتها بـ”الجايحة”، على إثرها حاولت الضحية الاتصال بمحاميتها إلا أن المتهم قام بنزع هاتفها النقال ولاحقها إلى غرفة نوم والديها، أين قام بدفعها فأسقطها أرضا ما سبب لها خدوش وكدمات وآلام في القفص الصدري، لتستفيد من عجز مدته يومين.

وخلال محاكمة المتهم أنكر أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه قام بأداء واجبه بموجب تصخيرة صادرة من والي الجزائر ونفذ تعليمات بدون أية تجاوزات، مشيرا أنه لم يجهل أن الضحية قاضية بدليل عدم تعريفها بنفسها، موضحا للقاضي الجزائي أن التهمة كيدية وأن التصريحات التي جاءت بها الضحية باطلة ولا أساس لها من الصحة، ليلتمس إفادته بالبراءة.

في المقابل، أكدت دفاع الضحية خلال مرافعتها أن المنزل الذي يقطن به أهل الضحية ليس سكنا قصديريا بل عبارة عن سكنات وظيفية استفاد منها أهل الضحية منذ سنة 1963، مشيرة أن التصخيرة التي جاء بها المتهم لا تتضمن في محتواها عبارات تقرّ بترحيل قاطني السكنات الوظيفية بل شملت البيوت القصديرية فقط، وفي الأخير طالبت تعويض قدره 1 د رمزي.

ق.م